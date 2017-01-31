6000 مواطن باحثون عن عمل في اليوم الأول لـ «توظيف أبوظبي»

افتتح وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، الدورة الـ11 من معرض «توظيف أبوظبي 2017»، التي تستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 80 مؤسسة وجهة حكومية وشركة خاصة، تعرض جميعها أكثر من 7000 فرصة وظيفية للمواطنين في مجالات مختلفة، فيما يتوقع أن يستضيف المعرض أكثر من 15 ألف مواطن طيلة أيام انعقاده، فيما شهد اليوم الأول حضور أكثر من 6000 مواطن يبحثون عن عمل، أكثرهم من الخريجين الجدد.

القوات المسلحة تستقطب مواطنين ومواطنات أكدت القوات المسلحة ووزارة الدفاع، عبر ممثليها في الجناح الخاص بهما ضمن معرض «توظيف أبوظبي»، استقطاب عدد من المواطنين والمواطنات الراغبين في الانتساب إلى وزارة الدفاع وثماني وحدات عسكرية منها القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الرئاسة وجهاز حماية المنشآت والسواحل والطيران المشترك، وقيادة الإمداد المشترك ومدرسة خولة بنت الأزور العسكرية. ودعت المواطنين الطلاب للانضمام إلى برامج التدريب المتنوعة لديها بحيث يتمكن المتقدمون من تعزيز قدراتهم النفسية ومهاراتهم البدنية مع توافر النشاطات الواسعة والترقيات الدورية والتطور المستمر على المستويين العلمي والعملي. إقبال كبير أكد المدير العام للموارد البشرية في شرطة أبوظبي، العميد عبيد سالم الكتبي، أن الفرصة متاحة للمواطنين للعمل في صف العسكريين في شرطة أبوظبي، حيث سيتم إلحاقهم في دورات تدريبية وتخصصية حسب احتياجات مختلف الإدارات والأقسام الشرطية للإيفاء بمتطلبات تنفيذ المهام والواجبات الأمنية والشرطية، إذ حظي ركن شرطة أبوظبي بإقبال كبير من الشباب من زوّار المعرض.

وقصرت إدارة المعرض الدخول على المواطنين، فيما طالبت المقيمين الباحثين عن عمل بوضع سيرتهم الذاتية في صندوق تم وضعه عند بوابة الدخول للمعرض، فيما كشفت جهات حكومية وخاصة عن توافر مئات الوظائف لديها في العديد من المجالات، منها الهندسة والتدريس الجامعي، والمحاسبة والإدارة، والاتصال الحكومي، والتسويق، يمكنهم التقدم للعمل فيها.

وتفصيلاً، قال وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، في تصريحات صحافية على هامش افتتاحه المعرض، إنه من خلال جولة على الأجنحة المشاركة في المعرض، رصد وجود عدد كبير من الوظائف المطروحة للمواطنين والمواطنات، إلى جانب الإقبال الكبير من أبناء وبنات الدولة في أول يوم للمعرض على التقديم للوظائف المطروحة، علاوة على أن بعض الشركات تنظم مقابلات فورية للمتقدمين للوظائف والانتهاء من إجراءات التوظيف بشكل فوري.

وشدّد على ضرورة حرص المواطن صاحب طلب التوظيف على التقديم، وعدم الاكتفاء بذلك، وإنما عليه متابعة طلبه في المؤسسات التي قدم عليها، لافتاً إلى أنه من الملاحظ كذلك وجود تغير دائم ومستمر في سوق العمل، إذ يشهد ظهور وظائف جديدة وتلاشي أخرى قديمة بما يواكب توجهات الدولة ومسيرة التطوير والتحديث التي تقودها، داعياً المواطنين والمواطنات بعد التخرج من الجامعات، إلى الاهتمام بتنمية مهاراتهم وقدراتهم باستمرار، والتعلم واكتساب الخبرات انطلاقاً من أن الإنسان يتعلم مدى الحياة، وهو ما يصقل مهاراته ويكسبه خبرات جديدة.

من جانبه، أوضح نائب رئيس إدارة الكفاءات والموارد البشرية، في مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أحمد خلفان الدوبي، أن المؤسسة تستهدف استقطاب مواطنين في 100 وظيفة، مشيراً إلى أن المؤسسة مستمرة في نهجها المتوازن نحو تحقيق معدلات التوطين المنشودة في الإدارات والمراكز كافة.

فيما أشارت نائب رئيس الموارد البشرية في شركة «مبادلة»، شيخة سعيد الحجري، إلى أن الشركة تستهدف من خلال مشاركتها في المعرض رفع نسبة التوطين الى 65% خلال العام الجاري، لافتة إلى ان الشركة لديها برنامج تحت مسمى «المحلل المالي» معني بتدريب وتأهيل خريجي الجامعات من المواطنين للعمل ضمن كوادر الشركة خلال ستة أشهر، مشيرة إلى أن الشركة تسعى من خلال المعرض إلى استقطاب 100 موظف، للعمل في وظائف تابعة للشركات التي تشرف عليها «مبادلة»، كما قامت الشركة عبر منصتها بتوفير عدد من الأجهزة الإلكترونية بهدف تسهيل عملية التسجيل على المتقدمين.

وأكد رئيس مجمع كليات التقنية العليا، محمد عمران الشامسي، أهمية مشاركة كليات التقنية العليا سنوياً في معرض «توظيف» الذي يدعم استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في الكليات، مشيراً الى أن الكليات تركز على توطين الكادر التدريسي وهو جانب يمثل تحدياً كبيراً، حيث إن نسبة التوطين على مستوى هذا الكادر في الكليات تصل حالياً الى 10% تقريباً، وهناك طموح للوصول بها الى 20% خلال السنوات القليلة المقبلة.

من جانبه، أوضح مدير قسم التوظيف، في شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، سلطان البستكي، أن الشركة تطرح هذا العام 200 شاغر ومنحة دراسية للمواطنين أغلبها في المجالات الهندسية، مشيراً إلى ان الشركة تهدف للوصو بنسبة التوطين الإجمالية في الوظائف إلى 37% بنهاية العام الجاري لتعزيز جهودها الرامية لبلوغ نسبة 40% بحلول 2020.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية في دائرة الشؤون البلدية والنقل، محمد عبيد الزعابي، إن هناك 580 فرصة عمل تتوزع على مختلف القطاعات والتخصصات الهندسية والفنية والإدارية تعرضها الدائرة خلال المعرض، وهي ضمن إدارات الدائرة المختلفة والبلديات التابعة لها (مدينة أبوظبي، مدينة العين، المنطقة الغربية).

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية، المهندس ياسر زغلول، أنهم يستهدفون من مشاركتهم زيادة نسبة التوطين بمقدار 10%، مشدداً على أن استقطاب الكوادر الوطنية يمثل جزءاً رئيساً من استراتيجية الشركة، لما تشهده صناعة التجريف من تحول على المستوى الدولي، ما جعل الطلب بشكل مطرد على توسيع وتطوير الموانئ والممرات المائية للملاحة الدولية، ويحتاج ذلك إلى كفاءات وخبرات بشرية من مختلف التخصصات.