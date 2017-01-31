تنظيم صيد وتسويق الشعري والصافي

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، حملة توعية لإنفاذ قرار تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي خلال موسم التكاثر من مطلع شهر مارس حتى نهاية شهر أبريل المقبلين. وينص القرار على منع صيد أسماك الشعري والصافي العربي وتداولها في أسواق السمك والمتاجر في الدولة، سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها بالقرار من كل عام، كما يمنع القرار استيراد وإعادة تصدير تلك الأسماك، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها. ويتعين على الصيادين في هذه الفترة المبادرة بإطلاق هذه الأنواع في البحر في حال وقوعها في معدات صيدهم، مع ضمان السلامة الكافية لها.