صبغ

قال مقيم في أبوظبي إن مالك الوحدة السكنية التي يقطنها، ألزمه بدفع مبلغ مالي كبير، نظير صبغ جدران الوحدة عند إخلائها، متسائلاً عن مدى قانونية هذا الإجراء، خصوصاً أنه استأجرها لمدة عامين من دون دهان.

مخيمات

طالب ذوو طلبة وزارة التربية والتعليم بتعميم فكرة المخيمات الطلابية، وإقامة مخيم دائم في كل منطقة تعليمية، وتشجيع الطلاب والمعلمين على المشاركة فيها، لما لها من دور في زيادة التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة الصحراوية.

مياه

لاحظ مستهلكون وجود اختلاف في أسعار زجاجات المياه، من النوعية نفسها من منفذ إلى آخر في أبوظبي، رغم أن المياه من السلع الأساسية، التي ثبتت وزارة الاقتصاد أسعارها في الدولة.

طرق

جدّد سكان في عجمان مطالبتهم الجهات المختصة بالعمل على رصف بعض الطرق الداخلية في الإمارة، لافتين إلى أنهم يجدون صعوبة في استخدام هذه الطرق كونها ترابية، ما يلحق أضراراً بمركباتهم، وزيادة في نسب التلوث.

لوحات

أثنى سكان، في أبراج «فالكون» في عجمان، على قيام الجهة المختصة بصيانة تلك الأبراج، بنشر لوحات توعوية، تسهم في الحفاظ على البيئة العامة، ونظافة تلك الأبراج.

تراجع

لاحظ أولياء أمور طلاب في مدرسة تدرس المنهاج البريطاني في الشارقة، تراجع نتائج أبنائهم خلال الفصل الدراسي الأول، وعند التواصل مع المدرسة لمعرفة السبب، أبلغتهم الإدارة بأنها ستعمل على رفع مستوى التعليم والتدريس، لتحسين النتائج خلال الفصل الثاني.

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