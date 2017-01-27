شرطة الشارقة تنشر أرقاما بديلة للتواصل بعد تعطل الخدمة على 999

دعت شرطة الشارقة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، الجمهور التواصل عبر رقم 065631111أو 065943000 لحين عودة الخدمة وذلك نظرا لتعطل مركز الاتصال 999 بغرفة العمليات المركزية بسبب عطل فني مؤقت.
دعت شرطة الشارقة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، الجمهور التواصل عبر رقم 065631111أو 065943000 لحين عودة الخدمة وذلك نظرا لتعطل مركز الاتصال 999 بغرفة العمليات المركزية بسبب عطل فني مؤقت.
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