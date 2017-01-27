البلوشي.. طبيبة مواطنة تبتكر جهازاً رقمياً لخلع الأسنان

فاز ابتكار إماراتي قدّمته الطبيبة المواطنة، وفاء عبدالله البلوشي، بالميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، في المعرض الدولي التاسع للاختراعات بالكويت، الشهر الجاري.

وابتكرت البلوشي جهازاً رقمياً لخلع الأسنان، يعمل وفق آلية تصادم جزيئات الدم مع بعضها، ما ينتج عنها خلع السن بطريقة آمنة، وبكلفة مالية وزمنية أقل، مقارنة بالأجهزة التقليدية.

وشرحت البلوشي ابتكارها، الذي سمته «الملقط الإعصاري»، بأنه عبارة عن جهاز رقمي يشبه الملقط، يحوي حساسات وشافطة وشفرة ورقائق، إضافة إلى شاشة رقمية، ويعمل على قطع وتفتيت الأربطة التي تثبت السن بالعظم، بوساطة تصادم جزيئات الدم، من دون التأثير في العظم، موضحة أن «الشفرة والشافطة، اللتين تخرجان من رأس الجهاز، تكونان على هيئة أنبوب صغير جداً لا يزيد سمكه على (0.3 - 0.5 مم)».

وأضافت أن «آلية عمل الجهاز تتمثل في خطوات عدة، تبدأ بحقن تخدير موضعي بكمية قليلة جداً في منطقة اللثة المحيطة بالسن المراد خلعها، وبعدها يأتي دور الشفرة في التمهيد لخلع السن، ثم تقوم الشافطة بسحب الدم إلى خارج منطقة الفم، تليها الحساسات التي تحدد أقل منطقة ضغط في منطقة جذور السن».

وتابعت: «حين يتم ضخ الدم المسحوب سابقاً بوساطة الأنابيب في منطقة تكون أعلى قليلاً من مستوى جذور السن، يحدث تصادم بين جزيئات الدم الداخلة مع جزيئات الدم المحيطة بالسن بحركة على شكل موجات ينتج عنها تفتت أربطة السن التي تثبتها بالعظم، وتالياً خلعها بسهولة».

وحازت البلوشي الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، وجائزة المركز الثالث من مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت، في المعرض الدولي التاسع للاختراعات، بمشاركة 200 مخترع من 36 دولة مشاركة.

وقالت: «من ميزات هذا الجهاز أنه يقلل كمية المخدر المستخدمة بنسبة كبيرة، مقارنة بالطريقة المتبعة في عيادات الأسنان، كما أن عملية الشفاء تكون أسرع، والألم يقل بنسبة 50%، مقارنة بطريقة الخلع المتعارف عليها، كما أن هذا الجهاز يوفر الطاقة والوقت والمال».

ودعت البلوشي الجهات الحكومية المعنية إلى تبني هذا الابتكار، والمساعدة على تصنيعه وتعميمه على عيادات الدولة.