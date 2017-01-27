محمد بن زايد: العلاقات مع الهنــــــد تتجه بقوة وثقة نحو المستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن العلاقات (الإماراتية ــ الهندية) أصبحت نموذجاً للعلاقات المتميزة القائمة على الشراكة الاستراتيجية، التي تتجه بقوة وثقة نحو المستقبل، في إطار من التفاهم في المواقف والتوجهات، سواء على مستوى الروابط الثنائية، أو في ما يتعلق بالمتغيرات والتحديات القائمة في البيئتين الإقليمية والدولية».

وأشار سموه، عقب حضوره احتفال جمهورية الهند بـ«يوم الجمهورية» الـ68، إلى أن «البشرية في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى استلهام قيم ومبادئ الزعيم الهندي المهاتما غاندي، في التسامح والحكمة والتعايش».

وتفصيلاً، حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في نيودلهي، احتفال جمهورية الهند بـ«يوم الجمهورية» الـ68، الذي أقيم بساحة الاحتفالات الرسمية في ميدان طريق الملك في نيودلهي.

وكان في استقبال سموه عند وصوله إلى القصر الجمهوري، رئيس جمهورية الهند، براناب موخرجي، الذي اصطحب سموه في موكب رئاسي رسمي إلى مقر الاحتفال، ترافقه فرقة فرسان الخيالة عبر طريق راج باث (طريق الملك). كما حضر سموه حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس الهندي في قاعة الاستقبال في قصر الرئاسة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إنه «لمن دواعي سروري واعتزازي، أن أشارك جمهورية الهند الصديقة الاحتفال بيوم الجمهورية الـ68، هذه المناسبة الوطنية الهندية التي تحمل في طياتها كل معاني العزيمة والإصرار، التي تميز بها الشعب الهندي عبر مسيرته التاريخية نحو الاستقلال والحرية، ويستلهم الآن قيمها الحضارية الراقية في مسيرته نحو التنمية والنهضة، وأخذ مكانه الذي يستحقه في مضمار التقدم العالمي».

تهاني

رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الهندي بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الهند، براناب موخرجي، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتَي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس براناب موخرجي. أبوظبي - وام ولي عهد أبوظبي: • الإمارات تتطلع إلى إسهامات هندية إيجابية وفاعلة في إيجاد حلول عادلة للأزمات في عدد من مناطق العالم. • غاندي قاد كفاح الشعب الهندي نحو الاستقلال، وأثبت أن الحكمة والتسامح، أكبر قوة، وأكثر تأثيراً من البارود. • البشرية في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى استلهام قيم ومبادئ غاندي في التسامح والحكمة والتعايش. • في ظل التحولات التي يعيشها العالم، وما تفرزه من مخاطر وتحديات، فإن دور الهند باعتبارها قوة استقرار وحكمة وتنمية في المنطقة والعالم، يكتسب أهمية خاصة. • احتفال الهند بكل أعراقها وثقافاتها وطوائفها وأديانها بـ«يوم الجمهورية» رسالة حضارية إلى كل المتقاتلين والمتحاربين والمتصارعين بأن التعايش خيار حتمي. محمد بن زايد يطلع على تطوير ميناء الغاز المسال في غوجرات الهندية اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مقر إقامته في نيودلهي، على مخططات مشروع تطوير ميناء الغاز الطبيعي المسال في ولاية غوجرات الهندية، الذي تنفذه شركة الجرافات البحرية الوطنية ــ أبوظبي. حضر العرض سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وقدم رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ــ أبوظبي، محمد ثاني مرشد الرميثي، لمحة موجزة عن المشروع، الذي سيتم بناؤه وفق أفضل المعايير العالمية في مجال الهندسة البحرية، بكلفة بلغت 316 مليون دولار أميركي (1.159 مليار درهم). ونوّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بـ«الهيئات والمؤسسات الوطنية، التي تثبت حضورها العالمي في المشروعات والمبادرات الاستثمارية التي تنفذ في مختلف دول العالم»، مشيراً سموه إلى أن «السمعة الاقتصادية والاستثمارية لدولة الإمارات، وما حققته من مكانة رفيعة وعالية، أسهما في تعزيز حظوظ المؤسسات الوطنية كشريك استراتيجي مع المؤسسات الدولية».

ونقل سموه «تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، إلى الحكومة والشعب الهندي الصديق بهذه المناسبة»، معرباً عن «شكره وامتنانه الكبيرين لدعوته للمشاركة في هذا الاحتفال السنوي المتميز، الذي يعكس عراقة هذا البلد، وعمقه التاريخي، وتراثه الحضاري الثري، وما يشهده من قفزات تنموية رائدة في المجالات كافة، تثير إعجاب العالم واحترامه».

وأضاف سموه أن «المشاركة في احتفالات (يوم الجمهورية) تحمل في ثناياها الكثير من الدلالات والمعاني المهمة، لحاضر ومستقبل العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، فهي تجسيد للمشاعر الصادقة للشعب الإماراتي تجاه الشعب الهندي، الذي تربطه به علاقات ثقافية واجتماعية واقتصادية وثيقة منذ القدم، وتأكيد على أن العلاقات (الإماراتية ــ الهندية) أصبحت نموذجاً للعلاقات المتميزة القائمة على الشراكة الاستراتيجية، التي تتجه بقوة وثقة نحو المستقبل، في إطار من التفاهم في المواقف والتوجهات، سواء على مستوى الروابط الثنائية، أو في ما يتعلق بالمتغيرات والتحديات القائمة في البيئتين الإقليمية والدولية».

علامة فارقة

وقال سموه: «يمثل (يوم الجمهورية) ــ وهو يوم إقرار الدستور الهندي الذي وضع الأسس القوية للوحدة والانطلاقة التنموية الكبرى ــ علامة فارقة في مسيرة الهند، نحو بناء نموذج سياسي قائم على التنوع، في إطار الوحدة والتعايش بين المعتقدات والثقافات والطوائف المختلفة، ضمن نسيج وطني واحد، ضمن لها الاستقرار الذي مكّنها على مدى السنوات الماضية من السير بخطوات واسعة وواثقة، لتحقيق التنمية والنهضة على المستويات كافة، وهذا مثال حي على دور القيم الإيجابية في بناء الأمم ودفعها إلى مقدمة الصفوف في العالم، وهو ما نؤمن به في دولة الإمارات، ونعمل من أجله، عبر تعزيز قيم التعايش والحوار والتسامح، باعتبارها قيماً أساسية لا يمكن لأي مجتمع أن ينهض من دونها، أو يحافظ على وحدته وأمنه واستقراره ومساهمته في مسيرة الحضارة الإنسانية، وتعزيز هذه القيم ونشرها في العالم كله، بما يدعم أسس الأمن والسلم العالميين».

كفاح

وأضاف سموه أنه «في هذه المناسبة الوطنية الهندية، نتذكر والعالم كله، الزعيم الهندي التاريخي المهاتما غاندي، ومقولته (من أجل أن تكون الحرية دائمة وحقيقية، ولتمتد إلى آخر رجل، يجب أن تكون ممأسسة)، أي من خلال نصوص دستورية واضحة ومستقرة». وأوضح سموه أن «غاندي قاد كفاح الشعب الهندي نحو الاستقلال، وأثبت أن الحكمة والتسامح أكبر قوة، وأكثر تأثيراً من البارود، وأن الحق له قوة تفوق قوة أي سلاح، وأن إصرار أي شعب على حريته لا يمكن أن تقف أمامه أي قوة مهما كانت سطوتها»، مشدداً على أن «البشرية في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى استلهام قيم ومبادئ غاندي، في التسامح والحكمة والتعايش».

رسالة حضارية

وتابع سموه أن «جمهورية الهند الصديقة، وهي تحتفل اليوم بكل أعراقها وثقافاتها وطوائفها وأديانها بـ(يوم الجمهورية) بصوت واحد، وروح واحدة، تحت راية وطنية واحدة، إنما توجه رسالة حضارية إلى كل المتقاتلين والمتحاربين والمتصارعين في كل مناطق العالم، بأن التعايش ليس فقط ممكن بين أتباع الأديان والطوائف والأعراق والثقافات المختلفة مهما كان حجم التباينات في ما بينهم، إنما هو خيار حتمي أيضاً، فضلاً عن أنه الطريق الوحيد لجلب الاستقرار والأمن والسلام والتنمية، ليس داخل الدولة الواحدة فحسب، إنما على الساحة الدولية أيضاً».

وأضاف أنه «من هنا فإن (يوم الجمهورية) يتجاوز من حيث دلالاته ومعانيه حدود الهند، فهو وإن كان مناسبة وطنية هندية خاصة، فإنه يحمل في طياته الكثير من الدروس والعبر بالنسبة إلى كل الشعوب التي تتوق إلى الاستقرار والوحدة والتعايش والتنمية في العالم كله».

وذكر سموه أنه «بعد أكثر من 70 عاماً على استقلالها في عام 1947، و68 سنة على إقرارها دستورها في عام 1950، يحق لجمهورية الهند الصديقة أن تفخر بقصة نجاحها، وما حققته من إنجازات عظيمة على المستويات كافة، فقد حافظت على وحدتها واستقرارها، وعززت من التعايش بين أبناء شعبها، وأصبحت نموذجاً يشار إليه بالبنان في هذا الشأن، وقطعت شوطاً كبيراً على طريق التطور الاقتصادي والتكنولوجي، حتى غدت قوة اقتصادية كبيرة في آسيا والعالم، تمتلك مستقبلاً واعداً من التطور والتقدم والنمو، وقوة سياسية مؤثرة في محيطيها الإقليمي والعالمي، بسبب سياساتها المتزنة، وتوجهاتها التي تعلي من أهمية السلام والاستقرار على الساحة الدولية، وتنبذ التطرف».

مخاطر وتحديات

وقال سموه إنه «في ظل التحولات التي يعيشها العالم، وما تفرزه من مخاطر وتحديات في المجالات المختلفة، فإن دور الهند، باعتبارها قوة استقرار وحكمة وتنمية في المنطقة والعالم، يكتسب أهمية خاصة»، مشيراً إلى أن «دولة الإمارات تتطلع إلى إسهامات هندية إيجابية وفاعلة، في إيجاد حلول عادلة للأزمات والمشكلات والنزاعات التي يعيشها عدد من مناطق العالم، خصوصاً في ظل ما تتمتع به الهند من قبول واسع على المستويين الإقليمي والدولي، وما تحظى به من تقدير واحترام على الساحة العالمية بشكل عام، وفي المنطقة العربية بشكل خاص».