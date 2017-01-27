ختام التمرين العسكري المشترك «خنجر البحر»

اختتمت فعاليات التمرين العسكري المشترك «خنجر البحر 2017»، الذي أقيم على أرض الدولة بين قواتنا المسلحة والقوات المسلحة البريطانية، في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات العسكرية.

وتضمن التمرين سلسلة من التدريبات المشتركة في إطار استراتيجية موحدة وخطط محددة، تعزيزاً للتعاون العسكري في هذا المجال بين قواتنا المسلحة والقوات البريطانية، في سبيل توحيد العمل المشترك وأسلوب التدريب الأمثل لرفع الكفاءة القتالية لهذه القوات بما يواكب العصر. ونفذت القوات المشاركة تدريبات اشتملت على عدد من العمليات التي تمت بدقة متناهية، وأبرزت تعاون واندماج العناصر والأسلحة المشاركة لتحقيق أفضل مستوى من التنسيق لمفهوم العمليات المشترك، عاكسة بذلك ما وصلت إليه القوات المسلحة من الجانبين، من استعداد وقدرات وإمكانات عسكرية متطورة وقدرات عالية. يذكر أن قواتنا المسلحة دأبت على تنفيذ مثل هذه التمارين المشتركة، بهدف صقل القدرات والإمكانات القتالية، انطلاقاً من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة الدائم على رفع مستوى الأداء والكفاءة والعمل بروح الفريق الواحد، وفق استراتيجية واضحة المعالم للارتقاء بالمستوى العام والجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة.