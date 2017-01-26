محمد بن زايد يشهد بحضور الرئيس الهندي مراسم إحتفال الهند بـ "يوم الجمهورية"

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، في نيودلهي احتفال جمهورية الهند بـ " يوم الجمهورية " الـ 68 الذي أقيم بساحة الاحتفالات الرسمية في ميدان طريق الملك في نيودلهي.

وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عند وصوله إلى القصر الجمهوري الرئيس براناب موخرجي رئيس جمهورية الهند الذي اصطحب سموه في موكب رئاسي رسمي إلى مقر الاحتفال ترافقه فرقة فرسان الخيالة عبر طريق راج باث ( طريق الملك ).

وبعد أن وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برفقة الرئيس الهندي الى المنصة الرئيسية للحفل عزف السلام الجمهوري الهندي فيما كانت المدفعية تطلق احدى وعشرين طلقة.

وبدأ العرض العسكري الذي حضره الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمرور وحدات عسكرية من القوات المسلحة الاماراتية تقدمت مجاميع العرض وتمثل القوات البرية والبحرية و الجوية والدفاع الجوي وحرس الرئاسة وهم يؤدون المشاة العسكرية وبمصاحبة فرقة الموسيقى العسكرية الاماراتية وسط ترحيب جماهيري ممن حضروا الاحتفال الذين بادلوها التحية.

تلا ذلك مرور لمختلف الأسلحة الهندية وتشكيلات لوحدات المشاة من الجيش والسلاح الجوي والمحاربين القدامى وأمن الحدود والشرطة وفيلق الطلاب العسكريين الوطني.