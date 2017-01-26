ولي عهد أبوظبي يزور ضريح غاندي ويسقي شجرتي الصداقة

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، ضريح الزعيم الهندي الراحل، المهاتما غاندي، في منطقة راج غات، في العاصمة الهندية نيودلهي.

وكان في استقبال سموه، لدى وصوله إلى الضريح، أمين الضريح وعدد من المسؤولين.

ووقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دقيقة صمت، ووضع إكليلاً من الزهور على ضريح المهاتما غاندي.

وسجل سموه كلمة في سجل الزوار، جاء فيها «في تاريخ الأمم وذاكرة الشعوب شخصيات ورموز خالدة أحدثت تحولات كبرى في مسيرة بلادها، ولم تثنها التحديات والعقبات عن بلوغ أهدافها الوطنية من أجل تحقيق حياة أفضل لشعوبها، وفي تاريخنا المعاصر ستظل القيم السامية والمبادئ الإنسانية التي حملها الراحلان الكبيران، غاندي وزايد، مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة لنشر المحبة والسلام والوئام بين الشعوب، وبث روح الطموح والأمل بمستقبل أكثر إشراقاً».

واطلع سموه على لوحة تظهر مرحلة من مراحل حكم الراحل المهاتما غاندي، فيما قدم أمين الضريح هدايا تذكارية ومجموعة من الإصدارات الخاصة بسيرة غاندي.

وتوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى ساحة الحديقة، حيث سقى شجرتي الصداقة، الأولى التي غرسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ساحة راج غات خلال زيارته الرسمية للهند عام 1992، والثانية التي غرسها سموه خلال زيارته للهند في فبراير عام 2016. وتضم الحديقة عدداً من الأشجار التي غرسها زعماء العالم.