بلدية دبي تحظر إصدار شهادات منقذي السباحة من غير الشركات المعتمدة

بدأت بلدية دبي حظر إصدار شهادات منقذي أحواض السباحة والشواطئ، أو مزاولة أي نشاط من أنشطة اعتماد المطابقة، إلا بعد الحصول على تصريح من مركز الإمارات العالمي للاعتماد.

صرح بذلك مدير إدارة الصحة والسلامة بالبلدية، المهندس رضا سلمان، خلال اجتماع نظمته إدارة الصحة والسلامة مع الشركات العاملة في مجال تدريب وتأهيل منقذي أحواض السباحة في دبي بشأن الحصول على اعتماد من البلدية، ومركز الاعتماد والمطابقة، بهدف تحقيق أعلى معدلات معايير الصحة والسلامة العامة في المجتمع، وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي في ضمان الصحة والسلامة العامة.

وقال سلمان إن القرار الذي بدأ سريانه في يناير الجاري، حدد مخالفة ضد كل من يخالف أحكام هذا الأمر المحلي، توخياً للمصلحة العامة، سواء للشركات أو الأفراد الراغبين في العمل كمنقذين في أحواض السباحة لحماية أرواح الرواد.

وقال رئيس قسم السلامة العامة في الإدارة، المهندس سلطان السويدي، إن البلدية طلبت من المنشآت الفندقية والمؤسسات التعليمية والمباني المختلفة، التي تحوي أحواض سباحة عامة، توفير الشروط الصحية ومتطلبات السلامة في أحواض السباحة، بما في ذلك تعيين منقذ مؤهل بصورة دائمة، على أن يكون المنقذ حائزاً شهادة اعتماد من شركات تدريب وتأهيل معتمدة لدى مركز الإمارات العالمي للاعتماد، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو المقبل. ودار خلال الملتقى حوار مع المتعاملين حول الملاحظات والإجراءات التحسينية في الخدمات المقدمة، التي تؤكد مدى سعي الإدارة بشكل خاص، والبلدية بشكل عام، لتقديم خدمات متميزة إلى متعامليها.