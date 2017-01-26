جائزة لخفض نسب الجرائم في الشارقة

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن جائزة لضواحي الإمارة، التي تنخفض فيها نسبة الجرائم، تحت مسمى «ضاحية السعادة»، بهدف تعزيز مفاهيم الأمن والأمان بالإمارة، لاسيما بعد أن شهد معدل الجرائم المقلقة انخفاضاً بنسبة 26% في 2016، ليصل عددها الإجمالي إلى 1511 جريمة، مقارنة بالعام 2015 الذي شهد وقوع 2040 جريمة.

وقالت القيادة العامة لشرطة الشارقة في مؤتمر صحافي، أمس، إن «الجائزة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة للعمليات الشرطية، الرامية إلى الحدّ من الجريمة والوقاية منها، ورصد المؤشرات المرتبطة بتلك الخطة، عبر خفض الجرائم المقلقة، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وانخفاض معدل الجريمة من واقع إحصاءات إدارة مراكز الشرطة الشاملة».

ونفذت شرطة الشارقة مبادرات عدة للأهالي، عبر مجالس الضواحي، من خلال تنظيم محاضرات التوعية، واستقبال الملاحظات الأمنية، ومناقشة الظواهر الاجتماعية داخل الأحياء السكنية. وتهدف الجائزة إلى تعزيز أهداف واختصاصات دائرة المجالس والضواحي في إمارة الشارقة، المتمثلة في الإسهام في الحفاظ على الأمن والأمان.