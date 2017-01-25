الإمارات اليوم

بالفيديو ..محمد بن راشد يطلق مصنع سعادة المتعاملين

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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها سموه"خلال إطلاق مصنع سعادة المتعاملين اليوم .. والذي يجمع الجهات الحكومية مع المتعاملين في مكان واحد لتحسين وتطوير كافة الخدمات المقدمة لهم"واضاف  سموه "وجهنا الجهات الحكومية بتطوير فكرة الشراكة مع الناس لتحسين الخدمات . ووضعنا هدف بالوصول للأول عالميا في جودة الخدمات الحكومية خلال عامين فقط" .

 

 

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