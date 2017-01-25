شرطة دبي تستخدم «الذكاء الاصطناعي» في قضايا الأطفال

كشف مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، عن تطبيق تقنية متطورة تعرف بـ«بصمة الحركة» تسهم في تحديد هوية مرتكب الجريمة من خلال طريقة مشيه.

تقنيات لكشف المواد المشعة قال مدير إدارة علم الجريمة، الرائد محمد الحمادي، إن الإدارة استحدثت قسماً يعرف باسم «الأمن النووي»، يختص بالقضايا المتعلقة بنقل أو تهريب مواد مشعة، أو في حال وجود أي تسرب لمواد مشعة من مصادرها المصرح بها، التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وينظر إليها من الجانب الجنائي من ناحية الأمن والسلامة. وأضاف أن من بين التخصصات المهمة قسم الهندسة الجنائية، الذي يُعنى بفحص حرائق المباني والأبراج، ويتيح إجراء دراسات علمية لمدى تأثير الحرائق في التركيبات الهندسية للمباني، إضافة إلى إعطاء تقارير حيادية حول أسباب نشوب الحريق.

وأكد مدير إدارة علم الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، الرائد محمد الحمادي، استخدام تقنيات جديدة في التعامل مع قضايا الأطفال، تشمل «الذكاء الاصطناعي»، لعدم ترك أثر سلبي عليهم أثناء استجوابهم.

وتفصيلا، قال المنصوري إن «البصمة الحركية» تعد من أحدث التقنيات في مجال الأدلة الجنائية، وتعتمد بشكل أساسي على رصد القياسات الجسدية للشخص، وتخزينها كبصمة مميزة له، لافتاً إلى أن «القياسات الحيوية تختلف من شخص إلى آخر».

وأضاف أن الإدارة أدخلت، في إطار استشراف المستقبل، تخصصاً مهماً، هو «علم نفس الجريمة»، الذي يستهدف التعرف إلى الجوانب الشخصية والقدرات العقلية للمطلوب فحصه، اعتماداً على عنصرين رئيسين، هما المقابلة الشخصية والاختبار.

وأشار المنصوري إلى إنشاء إدارة متخصصة في هذا المجال، مزودة بتقنيات حديثة، حققت نتائج جيدة في التعامل مع قضايا الأطفال على وجه الخصوص لما تتطلبه هذه الفئة من معاملة استثنائية، ووفق قانون الطفل الجديد «وديمة»، الذي يفرض وجود أخصائي في التحليل النفسي الجنائي أثناء الحصول على إفادة الأطفال.

من جهته، قال الحمادي، إن الإدارة تعاونت مع مؤسسة دبي للمستقبل لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بغرف مقابلة الأطفال.

وأضاف أن «قضايا الأطفال لها خصوصية، إذ يؤثر فيها السلوك المرضي، ويصعب تداركه في سن متقدمة، لذا كان من المهم توفير البيئة الملائمة لمقابلتهم، في غرف تفاعلية، مزودة بتقنيات تساعدهم على تذكر الأحداث دون أن تترك أثراً سلبياً فيهم».

وقالت الخبيرة المتخصصة في قضايا الأطفال، سحر البنا، إن شرطة دبي لها أسبقية المبادرة لاستشراف المستقبل في هذا المجال، من خلال استخدام اختبار «رافن» الذكي، وهو عبارة عن اختبار صورة غير لفظية لقياس القدرات العقلية للطفل، إضافة إلى اختبار «مني سوتا» المتطور لتحليل الشخصية. وأضافت أن الأدلة الجنائية استحدثت العام الماضي تخصصاً جديداً، هو «الحشرات الجنائية»، وهو يُعنى بالفحوص الدقيقة المجهرية لأنواع الحشرات التي قد توجد في مكان الجثث، وتحدد العمر الافتراضي للوفاة، وفقاً للدورة الحياتية للحشرة.