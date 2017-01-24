تطبيقات ذكية تحقق سرعة الاستجابة للحرائق في دبي

طرحت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي تطبيقات ذكية تحقق سرعة استجابة للحوادث، وتوفر معلومات دقيقة للتعامل مع الحرائق على أفضل ما يكون، شملت نظام تحريك آلياً يعتمد على خرائط إلكترونية متطورة، ويحدد مواقع المركبات، وكيفية انتقال رجال الإطفاء بسرعة وسهولة.

وقال مساعد المدير العام للدفاع المدني للخدمات الذكية، المقدم علي حسن المطوع، إن قياس جودة الخدمات من حيث زمن الاستجابة هو الشغل الشاغل للدفاع المدني، لأن الإنذار السريع والدقيق لحادث ما يعتبر أمراً ضرورياً لضمان الاستجابة السريعة، مشيراً إلى أن نظام التحريك الآلي يتضمن خصائص متطورة، مثل الخرائط الإلكترونية، والتحديد الإلكتروني لموقع المركبة، وتنبيهات المركز، التي تضمن انتقال رجال الإطفاء بسرعة وسهولة وفعالية أكبر.

وأشار إلى أن النظام يعتمد على خاصية تحديد المواقع (GPS) التي توفر لغرفة عمليات الدفاع المدني وفرق الطوارئ البيانات الحيوية المحدثة مثل، الموقع، وأقصر طريق، وإجراءات الطوارئ، ومخطط المبنى، ومخارج المبنى، وأرقام التواصل، ومعلومات المواد الخطرة.

وأضاف أن التطبيقات التي طرحتها الإدارة تشمل تطبيق السلامة من الحريق الذي يمثل نافذة للدفاع المدني في حالات الطوارئ، ويتيح للمستخدم الدخول إلى التطبيق عبر موقع الدفاع المدني أو تطبيق الحكومة الذكية، ويمكن للزوار الدخول للخدمات السريعة، مثل الدفع، وتفاصيل الفواتير، والخدمات الذكية، وزر الطوارئ.

وأشار إلى طرح تطبيق قادة الحوادث، الذي يقدم للدفاع المدني معلومات دقيقة أثناء مراحل إدارة الحادث، ويمثل حلاً مبتكراً لجمع البيانات الرئيسة وإتاحتها لصناع القرار بشكل سريع في الأوقات الحرجة.

وأشار المطوع كذلك إلى تطبيق المفتش الذكي، الذي يسهل عمل الضباط الميدانيين في المواقع، إذ يساعد المفتش عند الوصول إلى الموقع بالتعرف إلى معلومات الاشتراك الخاصة بالمبنى، وهو مزود بنماذج مبسطة لتسهيل عملية إدخال البيانات.