شرطة دبي تمكّن المعاقين بـ «عدم تمييزهم عن الأصحاء»

كشف مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، العميد دكتور محمد المر، عن مبادرات أطلقتها الإدارة لدعم وتمكين المعاقين عن طريق تأهيلهم ومساواتهم بنظرائهم الأصحاء، إضافة إلى توفير مساعدات دراسية وصحية لـ56 من ذوي الإعاقة من أبناء موظفي شرطة دبي، بقيمة إجمالية 560 ألف درهم.

112 تظلماً تلقتها إدارة حماية الحقوق والحريات من موظفي شرطة دبي تجاه قرارات صدرت بحقهم من مديريهم خلال العام الماضي.

فيما ذكر مدير إدارة حماية الحقوق والحريات، المقدم دكتور أحمد المنصوري، أن إجمالي المساعدات الإنسانية التي وفرها صندوق التكافل الاجتماعي التابع للإدارة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، بلغ ثمانية ملايين و600 ألف درهم، لافتاً إلى إنهاء معاناة حالات إنسانية مختلفة، منها لاجئ سريلانكي قضى 10 أيام عالقاً في مطار دبي قبل استقراره في سويسرا، وتحقيق حلم الإنجاب لموظف عانى العقم لمدة 12 عاماً.

وتفصيلاً، قال العميد محمد المر إن صندوق التكافل الاجتماعي بإدارة حماية الحقوق والحريات يمثل إحدى السبل المهمة لإنهاء معاناة موظفي شرطة دبي أو الحالات غير القادرة من الخارج، لافتاً إلى تقديم مساعدات في الرسوم الدراسية لأبناء أكثر من 1103 موظفين.

وأضاف أن هناك اهتماماً كبيراً من القيادة العامة لشرطة دبي بذوي الإعاقة، يتمثل في تمكين موظفيها من هذه الفئة من خلال تدريبهم وتأهيلهم، وتوفير الإمكانات والأجهزة اللازمة لهم حتى يقوموا بعملهم على أكمل وجه، دون الوقوع في فخ التعاطف أو التمييز الذي يؤذيهم نفسياً.

وأشار إلى أن الاهتمام لا يقتصر على ذلك، بل يمتد إلى ذوي الإعاقة من أبناء أفراد شرطة دبي، إذ يتم تقديم مساعدات دورية تمتد ست سنوات كاملة، وهناك اتجاه لزيادة المدة في الوقت الراهن، مشيراً إلى تقديم مساعدات مالية بلغت 560 ألف درهم لـ56 منهم خلال العام الماضي. من جهته، قال مدير إدارة حماية الحقوق والحريات، المقدم دكتور أحمد المنصوري، إن مساعدات قيمتها ثمانية ملايين و600 ألف درهم وفرّها صندوق التكافل الاجتماعي بالإدارة خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتاً إلى أنها لم تقتصر فقط على موظفي شرطة دبي، بل تجاوزتهم إلى حالات خارجية استحقت ذلك.

وأضاف أن «من بين الحالات شخصاً سريلانكياً توجه إلى إحدى الدول الأوروبية، ومر (ترانزيت) بمطار دبي، لكن مُنع من دخولها بسبب جوازه المزور، فتمت إعادته إلى دبي، وكان من المفترض أن يتم ترحيله إلى بلاده، لكن خاطبتنا مفوضية شؤون اللجوء، بسبب تقديمه التماساً، وفي النهاية قبل طلبه باللجوء إلى سويسرا، حيث تقيم ابنته، لكنه قضى في مطار دبي نحو 12 يوماً، ووفرت له الإدارة من خلال الصندوق كل احتياجاته».

وأشار إلى أن الصندوق أسهم كذلك في تحقيق حلم الإنجاب لموظفين عانوا سنوات طويلة العقم، وفي ظل أن هذا العرض لا يخضع لقانون الموارد البشرية أو مظلة التأمين الصحي، لجأوا إلى صندوق التكافل، الذي وفر رسوم مراكز الإخصاب التي حلت مشكلاتهم، وتم الاحتفال معهم بمواليدهم الجدد، وكان آخرهم موظفاً قضى أكثر من 12 عاماً دون إنجاب.

وأفاد المنصوري بأن الإدارة معنية كذلك بتلقي تظلمات موظفي شرطة دبي تجاه قرارات صدرت بحقهم من مديريهم، لافتاً إلى تلقي 112 تظلماً خلال العام الماضي، تبين بعد التحقيق فيها أن منها 25 تظلماً صحيحاً فقط، فيما بلغ عددها 176 تظلماً في عام 2015، منها 42 تظلماً صحيحاً.

وأوضح أن بعض التظلمات متعلقة بقرارات النقل من العمل، لافتاً إلى أن هناك قاعدة واضحة في هذا الأساس، وهي أن النقل طالما لم يمس الموظف في راتبه أو درجته فلا يمكن اعتباره تعسفياً، بل في مصلحة العمل.

من جهتها، قالت رئيس قسم الخدمات الإنسانية بإدارة حماية الحقوق والحريات إن هناك مبادرة جديدة تعتزم الإدارة إطلاقها بالتعاون مع جمعية دار البر، لترشيح موظفين من ذوي الدخل المحدود لأداء العمرة، وفق برنامج توفره الجمعية، مع عدم خصم أيام الإجازة من مستحقاتهم.