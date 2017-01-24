«كهرباء دبي» تدشن محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على سطح منشأة

دشّن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، محطة تعمل بالألواح الكهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 315 كيلوواط على سطح منشأة مجموعة «إيه بي بي» السويسرية في منطقة القوز الصناعية في دبي، وتعتبر أحد أكبر أنظمة الطاقة الشمسية في المنطقة.

وسيتم استخدام الطاقة التي ستنتجها المحطة في إمداد مكاتب «إيه بي بي» بالكهرباء، وتصدير الفائض إلى شبكة الهيئة، وذلك في إطار مبادرة «شمس دبي» الذكية التي أطلقتها الهيئة، والتي تسمح لأصحاب المباني بتركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتقوم الهيئة بربطها مع شبكة الكهرباء في دبي حيث يتم استخدام الطاقة التي يتم إنتاجها داخلياً، مع تحويل الفائض إلى شبكة الهيئة وإجراء مقاصة بين وحدات الطاقة الكهربائية المنتجة والمستهلكة.

وقال الطاير إن المشروع يدعم جهود الهيئة لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتنويع مصادر الطاقة في الدولة، مشيراً إلى أن الإمارات باتت رائدة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث نعمل على المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لرفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50% بحلول عام 2050، وتتضمن مزيجاً يخصص 44% للطاقة النظيفة، و38% للغاز، و12% للفحم الأخضر، و6% طاقة نووية، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول عام 2030، و75% بحلول عام 2050.

وأضاف أن «الهيئة تمكنت مع شركائها حتى منتصف يناير 2017 من ربط شبكة الهيئة بما يقارب 302 نظام شمسي على أسطح المباني، كما استكملت تسجيل 52 شركة مقاولات واستشارات لديها، ووصل إجمالي من اجتازوا الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة إلى 311 مهندساً ممن حصلوا على شهادة (خبير في الطاقة الشمسية بتقنية الألواح الكهروضوئية)، ووصل عدد مصنعي معدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المسجلين رسمياً لدى الهيئة نحو 70 مصنعاً، كما أطلقنا أكبر مشروع لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، على أسطح المباني التابعة لموانئ دبي العالمية في المنطقة الحرة لجبل علي وفي ميناء راشد، وبقدرة إجمالية تصل إلى 22 ميغاواط، حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في عام 2017».