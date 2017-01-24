إغلاق باب المشاركة في «جائزة الإمارات للشباب»

أعلنت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة إغلاق باب تقديم طلبات المشاركة في الدورة الثانية لجائزة الإمارات للشباب، تمهيداً لاختيار الأعمال الفائزة، وتوزيع الجوائز خلال حفل، سيتم تنظيمه مطلع شهر فبراير المقبل، والكشف عن تفاصيله لاحقاً.

وكانت اللجنة المنظمة للجائزة بدأت استقبال طلبات المشاركة اعتباراً من 20 أكتوبر الماضي، وحتى 10 يناير الجاري، قبل أن تمدد موعد إغلاق باب المشاركة، حتى أول من أمس، نظراً للإقبال المتزايد.

وذكرت رئيسة اللجنة، فاطمة الرستماني، أن حجم المشاركة في الدورة الثانية لهذا العام، فاق النسخة الأولى من العام الماضي، من حيث عدد المشاركين، والأعمال المقدمة التي توزعت على المجالات الأربعة: «العلمي»، و«الثقافة والفنون»، و«الإعلام»، ومجال مشروعات التنمية.

وأشارت إلى أن هناك حرصاً كبيراً، من اللجان العاملة على الجائزة، على البدء فوراً في حصر المشاركات، والتأكد من مطابقتها لشروط ومعايير الجائزة، قبل أن تباشر لجنة التحكيم دورها في اختيار الفائزين. وأوضحت أن الجائزة تمنح للشباب الإماراتي، تقديراً لجهودهم في رفع اسم الدولة عالياً، من خلال إنجازاتهم وإسهاماتهم في جميع المجالات، على المستوى المحلي والخليجي والعربي والدولي، وتسهم في تعزيز مفهوم الريادة، من خلال تقدير أصحاب الإنجازات من الشباب الإماراتي، وتمكين مشاركتهم الفاعلة في التنمية.