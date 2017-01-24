1000 شاب وشابة يشاركون في الجلسة الثانية من «100 موجه»

استضاف برنامج «100 موجه» للشباب، المبادرة التي أطلقها مجلس الإمارات للشباب، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المبادلة للتنمية (مبادلة)، خلدون خليفة المبارك، في ثانية جلساته، التي عقدها في جامعة زايد بأبوظبي، حضرتها وزيرة الدولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل المزروعي، إلى جانب أعضاء مجلس الإمارات للشباب، وما يقارب 1000 شاب وشابة من مختلف إمارات الدولة.

وقالت المزروعي إن تطوير قدرات الشباب وخبراتهم، وصقل مهاراتهم، هو استثمار في مستقبل الجميع، إذ يُعد برنامج «100 موجه» الذي أطلقه مجلس الإمارات للشباب، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، فرصة مثالية للاستفادة من القدوة والقائد، لتمكين الشباب وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم، للإسهام في مسيرة التنمية والبناء بالدولة.

وأضافت أن جلسات برنامج «100 موجه»، هي كتاب يختصر رحلة نجاح طويلة حافلة بالعطاء والتميز والإنجاز في ساعات، فهذه المبادرة هدفها إعداد جيل جديد من الأبطال في كل الميادين، لتنعكس للعالم من خلالهم صورة القائد والنموذج المتميز.

وأكد خلدون خليفة المبارك، خلال مشاركته في الجلسة، أن الأسرة تلعب دوراً مهماً في صياغة التوجهات المستقبلية لأفرادها، فهي المدرسة الأولى التي يتعلم منها الأبناء منظومة قيم الولاء والانتماء والعمل لخدمة المجتمع والدولة، كما أنها تغرس في نفوس أبنائها الإحساس بالمسؤولية، والقدرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، للوصول إلى تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

وقال المبارك: «بدأت مسيرتي بالرغبة في إكمال مسيرة الوالد، لذا كان طموحي هو دراسة العلوم السياسية، والعمل في السلك الدبلوماسي بالدولة، لكن مع مرور الزمن والتحديات توجهت إلى دراسة الهندسة الكيميائية في جامعة بوسطن الأميركية، وبعد عامين من الدراسة في هذا التخصص، اتخذت قراراً بتغيير مجال الدراسة، والانتقال إلى مجال إدارة الاعمال والعلوم السياسية، انطلاقاً من قناعتي بأن هذا المجال سيمكنني من خدمة الوطن».

ودعا المبارك شباب الإمارات إلى ضرورة دراسة المجال الذي يلبي طموحاتهم، ويحقق آمالهم بالوصول إلى أهدافهم في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن الفرصة المتاحة حالياً أكبر مما كانت عليه في السابق.

يذكر أن جلسات الموجهين الـ100 للشباب، تعتمد على مبدأ التعليم المركَّز، وهو نموذج تعليمي حديث ومبتكر، يتيح للمشاركين الحصول على خبرات كبيرة في فترة زمنية وجيزة، وتم اختيار 100 شخصية من الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة، لتوجيه الشباب في مختلف المجالات.