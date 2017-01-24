الإمارات اليوم

طقس غائم مع فرص لسقوط الأمطار

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«الأرصاد» توقع أن تكون حالة البحر مضطربة إلى شديدة الاضطراب. الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد، اليوم، طقس غائم جزئياً بوجه عام، وغائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على اليابسة، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً على المناطق المكشوفة، وتكون نشطة إلى قوية فوق البحر.

كما توقع أن تكون حركة الرياح غربية - شمالية غربية 20 - 45/‏‏35 كم/‏‏ساعة على اليابسة، وتكون شمالية غربية 35 - 60/‏‏50 كم/‏‏ساعة فوق البحر.

وتوقع أن تكون حالة البحر مضطربة إلى شديدة الاضطراب، وارتفاع الموج 3 - 5/‏‏ 6 أقدام قرب الساحل، و8 - 10 - 11 قدماً بالعمق، وأعلى مد الساعة 10:28، وأدنى جزر عند الساعة 17:52.

 

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