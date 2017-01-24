الرومي تدعو إلى إطلاق المبادرات لتحقيق السعادة

دعت وزيرة الدولة للسعادة، عهود بنت خلفان الرومي، إلى تكثيف الجهود الوطنية وإطلاق المبادرات لتحقيق السعادة لأفراد المجتمع، الذين يعتبرون هدفاً للبرنامج الوطني للسعادة.

وقالت الرومي، خلال افتتاح منتدى عجمان الحكومي الذي جاء بعنوان «إسعاد المجتمعات» أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إن «الإمارات تعمل على نقل السعادة من إطار تنموي إلى إطار عملي».

وشدّدت على الدور المهم الذي يلعبه الإعلام في بث السعادة والإيجابية في المجتمع، لافتة إلى أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تواصل نهج تحقيق السعادة وتتبناه هدفاً، ما يجسد رؤية سموه أن «سعادة المواطن أولوية قصوى، وهدف مستدام».

وتابعت، أن «هدف السعادة هو النتيجة النهائية لجهود جميع الجهات الحكومية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورؤيته القائمة على ترسيخ السعادة والقيم الإيجابية أسلوب حياة وثقافة مجتمعية ومكوناً رئيساً لبيئة العمل الحكومي».