1.6 مليون مستخدم لـ «وجهتي» في 2016

قالت هيئة الطرق والمواصلات، إن عدد المستخدمين لنظام مخطط الرحلات (وجهتي)، بلغ مليوناً و636 ألفاً و369 مستخدماً خلال العام الماضي، مقابل مليون و168 ألفاً و234 مستخدماً في عام 2015، أي بزيادة 44%.

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، محمد عبدالله آل علي، إن (وجهتي) يوفر كل المعلومات، التي يحتاج إليها مستخدمو وسائل النقل الجماعي في إمارة دبي مثل الحافلات العامة، المترو، الترام والنقل البحري، مع إطلاق خاصية متابعة حركة الحافلات أثناء الرحلة بشكل مباشر، مشيراً إلى أن (وجهتي) يعمل ضمن إحداثيات الأقمار الاصطناعية للوصول إلى المكان المختار من قبل المتعامل حين يبدأ التطبيق على الهاتف، فيحصل على تفاصيل الوجهة التي يريدها.

وأشار آل علي، إلى أن من التحديثات التي تم إدخالها على (وجهتي) إمكانية استخدامه باللغة العربية على هواتف (آي فون وأندرويد وبلاك بيري)، وبذلك يعتبر النظام أول مخطط رحلات باللغة العربية على مستوى العالم، وتعزيز النظام بتقنية (الواقع الافتراضي) حيث تعمل هذه الخاصية على خلق بيئة تفاعلية تقوم على تجسيد الواقع الحقيقي ودمجه مع النظام.