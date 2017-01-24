بلدية دبي تنفذ مشروع صرف صحي بـ 243 مليون درهم

أكد مدير إدارة الصرف الصحي والري بالإنابة في بلدية دبي، المهندس محمد الريس، أن عمليات الحفر الخاصة بمشروع توسيع خطوط الصرف الصحي في مناطق أبوهيل وهور العنز والخبيصي، وربط الصرف الصحي بمشروع نخلة ديرة والواجهة المائية بمشروع النفق العميق في منطقة ديرة، تتم وفق الجدول الزمني المحدد، مشيراً إلى أن كلفة المشروع نحو 243 مليون درهم ومن المتوقع الانتهاء منه العام المقبل.

تقسيم المشروع إلى 4 فرق أفاد مدير إدارة الصرف الصحي والري بالإنابة في بلدية دبي، المهندس محمد الريس، بأنه تم تقسيم مشروع الصرف إلى أربع فرق، الأولى خلف النادي الأهلي، وتشمل أعمال حفر فتحة البدء بحيث يتم الحفر وحقن الأنابيب وربط كل الأنابيب بمواد عازلة وآمنة تماماً للبيئة والتربة. ويبدأ عمل الفرقة الثانية من منطقة المكتبة العامة في شارع الوحيدة وتخدم منطقة أبوهيل حتى سوق السمك، أمّا الفرقة الثالثة فتعمل على مد خطوط قطرها 2200 ملم من شارع الوحيدة إلى الممزر وهور العنز حتى سوق السمك الجديد. والفرقة الرابعة تشمل منطقة الممزر الجديدة وسيتم مد خطوط بأقطار 900 ملم ويتم توصيل الفرق ببعض حتى المحطة الرئيسة، التي تتولى دفعها إلى النفق العميق في ديرة، والمتوقع البدء في تنفيذه قريباً.

وقال في معرض تعليقه على بعض الملاحظات التي سببتها عمليات الحفر التي تقوم بها الشركة المنفذة للمشروع، إن عمليات الحفر التي تتم حالياً تسبب أصواتاً اهتزازية قد يشعر بها البعض ولكن ليس لها تأثير جانبي سواء في أساسات المباني أو في الشقق والفلل التي يتم الحفر أسفلها لأن الحفر يتم على أعماق تتجاوز أساسات البنايات تماماً وبمسافة بعيدة، علاوة على أن الحفر يتم أسفل الشوارع وليس أسفل المنازل، مشيراً إلى أن ما يسمعه السكان أصوات أبعد ما تكون عن التأثير في المباني التي يقيمون فيها.

وأوضح الريس أن الأعمال تشمل توسيع خطوط الصرف الصحي وإلغاء محطات الضخ الفرعية في مناطق أبوهيل وهور العنز والخبيصي، وربط الصرف الصحي بمشروع نخلة ديرة والواجهة المائية بمشروع النفق العميق المقرر إقامته في منطقة ديرة.

وذكر أن كلفة المشروع تصل إلى 243 مليون درهم، وتشمل الأعمال إنشاء خطوط صرف صحي أقطار 300 مم إلى 2200 مم بطول 13.7 كيلومتراً تحت الأرض بعمق 16 متراً، متوقعاً الانتهاء من المشروع العام المقبل.

وأشار إلى أن المشروع يوفر على البلدية نحو خمسة ملايين درهم سنوياً كلفة الصيانة والكهرباء في المحطات الفرعية والرئيسة التي سيتم الاستغناء عنهاً، مهيباً بالجمهور التعاون مع البلدية في تحمل الإزعاج الناتج عن الحفر ومد الخطوط نظراً لأن المناطق التي يتخللها المشروع تعد مناطق سكنية، ولكن لابد من عمل التحسينات في شبكة الصرف الصحي للمصلحة العامة. وقال الريس إن المشروع الذي باشرت الشركة تنفيذه يتم حفر كل المسافات تحت الأرض بعيداً عن العمران، وتم عمل فتحة كبيرة باتساع 13 متراً وعمق 16 متراً، وسيتم إنزال الحفار فيها ووضع المعدات كافة الخاصة بالحفر والحقن، ويتم حفر خطوط طويلة بقطر 2200 ملم متر على يمين ويسار كل حفرة بطول 400 متر من كل جهة حتى يتم الانتهاء من عملية الحفر بالكامل، وفي الوقت نفسه يتم دفع الأنابيب وربطها ولحامها بشكل يمنع التسرب ويمنع اختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه الجوفية.