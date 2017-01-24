«بيئة أبوظبي» تنفذ مشروعين لنقل مياه الصرف المعالجة

كشفت هيئة البيئة في أبوظبي، عن تنفيذ مشروعين (طريق دبي للشاحنات وطريق العين للشاحنات) لنقل نحو 58.3 مليون غالون مياه صرف صحي معالجة يومياً من مكان إنتاجها إلى أماكن احتياجها، (265 ألف متر مكعب من المياه يومياً)، بهدف إعادة استخدام كامل مياه الصرف الصحي لأغراض ري الغابات والمزارع والحدائق بحلول 2018 من خلال مشاريع خطوط أنابيب نقل مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك للحد من اهدار نحو 40% من مياه الصرف الصحي المعالجة سنوياً التي يتم تصريفها في البحر أو الصحراء، ما يؤثر سلباً في البيئة ويؤدي إلى اهدار الموارد المائية.

60 % من مياه الصرف الصحي المعالجة يتم استخدامها حالياً. تطوير النفق الاستراتيجي تنفذ شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، برنامج تطوير النفق الاستراتيجي لإمارة أبوظبي، الذي يلبي الاحتياجات طويلة المدى للإمارة لجمع ونقل مياه الصرف الصحي من جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، ويعد أحد أطول الأنفاق الانحدارية على مستوى العالم، والأضخم على مستوى المنطقة. تحسين جودة الهواء نظمت هيئة البيئة في أبوظبي، أمس، حملة «معاً لتحسين جودة الهواء» بدعم من شركة بي بي، وذلك في غابات السلامات، نظراً لدورها في ضمان الاستدامة البيئية، حيث تعد موئلاً للعديد من الأنواع النباتية المحلية مثل أشجار الغاف، والسدر وعدد من أشجار السنط، وذلك في مبادرة عام الخير 2017.

وتفصيلاً، أفادت الهيئة بأن أكثر من 60% من مياه الصرف الصحي المعالجة يتم استخدامها حالياً، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجه استخدام كامل مياه الصرف الصحي وصولاً إلى نسبة 100% تتمثل في عدم وجود البنية التحتية اللازمة لنقل مياه الصرف الصحي من محطات المعالجة إلى المناطق المنتفعة، خصوصاً أن حجم التكاليف المالية التي يتطلبها بناء خطوط أنابيب لتوزيع ونقل المياه والفترات التي يستغرقها البناء كبيرة.

وأشارت إلى وجود مشروعين تعمل على تنفيذهما بالتعاون مع شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، والبلديات في إمارة أبوظبي، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بهدف تذليل العقبات التي تواجه الاستفادة بمياه الصرف الصحي المعالجة، ما يلغي الحاجة إلى انتاج كميات إضافية سواء من المياه الجوفية أو من المياه الناتجة عن عمليات تحلية مياه البحر.

ولفتت إلى أن استخدام مياه الصرف الصحي في أغراض الري أصبح مفهوماً ثابتاً منذ ديسمبر 2012، حيث تم استخدام ستة ملايين غالون من مياه الصرف المعالجة، في ري محاصيل مختلفة من الثمار والأعلاف في مزارع النهضة، وفي ري المساحات التجميلية الخضراء، ما كان له الأثر الإيجابي في خفض معدلات الاعتماد على موارد المياه الجوفية، أو على مياه الشرب المحلاة غير المستدامة وباهظة التكاليف. وكشفت الهيئة عن أن مشروع طريق دبي ومشروع طريق العين للشاحنات المقترحين لنقل مياه الصرف الصحي المعالجة، سينقلان نحو 58.3 مليون غالون مياه معالجة يومياً (30.8 مليون غالون عبر طريق دبي، و27.5 مليون غالون عبر طريق العين)، مشيرة إلى أن مشروع طريق العين على سبيل المثال سيوفر نحو 73 ألف متر مكعب من المياه الجوفية التي يجرى حالياً استخدامها لأغراض الرأي، ما يوفر التكاليف المرتبطة بتشغيل وصيانة أكثر من 2500 بئر. وأكدت أن فوائد المشروعين لا تقتصر على توفير إمدادات المياه الجوفية المهددة للغاية في إمارة أبوظبي، ولكنها تتضمن أيضاً توفير الطلب على المياه المحلاة وتحسين جودة المياه البحرية ونوعية الهواء، بالإضافة إلى الحد من انبعاثات غاز الاحتباس الحراري.