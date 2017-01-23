المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي ما يتردد في وسائل التواصل حول رسالة لـ محمد بن راشد

نشر المكتب الاعلامي لحكومة دبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة مفادها :"المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي ما يتردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول رسالة لمحمد بن راشد تتعلق بسلوك شخصي لبعض المسؤولين في حكومة دبي".

وذكر المكتب:"حجم الأخبار المزورة وسرعة انتشارها تفرض على الجميع ضرورة الالتزام بما يصدر عن الجهات والحسابات الرسمية فقط وتحري الدقة وعدم نشر الشائعات".

وقال المكتب" المكتب الاعلامي لحكومة دبي ملتزم بنشر كافة المعلومات الرسمية والتصريحات الخاصة بالعائلة الحاكمة في دبي وحكومة دبي مباشرة عبر مختلف حساباته".