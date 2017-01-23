الإمارات اليوم

قنصلية الدولة تدعو المواطنين المتواجدين في فلوريدا وجورجيا للحذر من الأعاصير

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دعت القنصلية العامة للدولة  لدى الولايات المتحدة الأميركية في مدينة نيويورك مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدين في الولايات الجنوبية عبر مجموعة من التغريدات في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للتنبه والحذر حيث تتعرض أجزاء من  فلوريدا وجورجيا حاليا لأعاصير شديدة وقد تتعرض أجزاء أخرى من الجنوب الشرقي لرياح مدمرة و برد .

ودعت مواطني الدولة المتواجدين هناك لمتابعة آخر المستجدات على محطات الأخبار والطقس المحلية والإلتزام بالتحذيرات الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية في مناطقهم والاتصال في حالات الطوارئ  بـ 911 او أي رقم طوارئ المخصص في المناطق التي يتواجدون فيها وعدم التردد بالاتصال برقم هاتف القنصلية للطوارئ 2575-630-646


 

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