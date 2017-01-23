10 درجات انخفاضاً في الحرارة اليوم

شهدت مناطق عدة في الدولة، أمس، سقوط أمطار راوحت بين المتوسطة والشديدة، مع رياح شديدة مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، استمرار سقوط الأمطار حتى صباح غدٍ، مشيراً إلى أن درجات الحرارة ستنخفض اليوم بنحو 10 درجات.

وتفصيلاً، أفاد المركز لـ «الإمارات اليوم»، بأن «حالة التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة ناتجة عن وجود منخفض جوي على الخليج العربي وجنوب شبه الجزيرة العربية، متزامناً مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى تعمق المنخفض وزيادة السحب على الساحل، ونتج عنه رياح جنوبية نشطة مثيرة للغبار والأتربة».

وأضاف أن «المناطق الشمالية والوسطى من الدولة تخللتها سحب ركامية أدت إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة راوحت بين المتوسطة والغزيرة، ووصلت حتى منتصف يوم أمس في منطقة جبل يانس إلى 5.9 ملم، و1.6 في رأس الخيمة، لافتاً إلى أنه من المتوقع ان تستمر الأمطار اليوم حتى صباح الغد، فيما ستكون الرياح معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية».

وأوضح المركز أن «حالة عدم الاستقرار الجوي ستستمر اليوم وغداً بسبب تحرك المنخفض الجوي باتجاه الوسط والشمال، ما سيتسبب في سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق مختلفة من الدولة، وستنخفض درجات الحرارة بين 8 و10 درجات، ومن المتوقع أن تكون أعلى درجة للحرارة غداً ما بين 20 و22 درجة مئوية، في ما كانت أعلى درجة حرارة سجلت أمس 30.8 درجة مئوية».

ودعا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من انخفاض مدى الرؤية الأفقية في المناطق التي تسقط فيها الأمطار، ونصح الجمهور بالابتعاد عن تجمعات المياه بالقرب من المرتفعات الشرقية والانزلاقات، والحذر من انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة، ناصحاً بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة بسبب اضطرابه في بحر عمان واضطرابه أحياناً في الخليج العربي.

وتوقع أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً على بعض المناطق مع فرصة لسقوط الامطار، ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ـ خصوصاً غرباً ـ وستكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام، ونشطة أحياناً وقوية فوق البحر، لاسيما مع نشاط السحب الركامية، كما ستكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، أما البحر فسيكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عمان.

وأشار إلى أن الطقس، غداً، غائم جزئياً بوجه عام على بعض المناطق الشرقية والشمالية، مع فرصة سقوط الأمطار على تلك المناطق ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، وتكون نشطة أحياناً وقوية فوق البحر لاسيما مع نشاط السحب الركامية، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب في بحر عجمان.