إنجاز دراسة جدوى لتنفيذ «هايبرلوب» يربط بين أبوظبي والعين في أبريل المقبل

كشفت شركة «هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز»، أنها تعد دراسة جدوى بناء على طلب من حكومة أبوظبي، من أجل تنفيذ كبسولات مفرغة فائقة السرعة تعمل بتقنية هايبرلوب للربط بين مدينتي أبوظبي والعين، على أن تستغرق الرحلة بين المدينتين ما يراوح بين 9 و12 دقيقة، ومن المقرر الانتهاء من الدراسة في موعد أقصاه أبريل المقبل.

الشركة تعتزم الاعتماد على الشركات المحلية في تصنيع الكبسولات المفرغة أو عربات القطار فائق السرعة. بيبوب غريستا

جاء ذلك، في مؤتمر صحافي في أعقاب توقيع مكتب سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة في إطار دعم المشروع الاستراتيجي للربط بين مدينتي أبوظبي والعين بالاعتماد على تقنيات «هايبرلوب».

وقال رئيس شركة (هايبرلوب تي تي)، بيبوب غريستا، إن «الشركة ستنتهي من دراسة الجدوى التي تقوم بها بناء على الاتفاقية التي وقعتها في نوفمبر العام الماضي مع دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، في موعد أقصاه أبريل المقبل، على أن تستغرق الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع 38 شهراً من الحصول على الموافقة الحكومية».

وكشف أن «الشركة تعتزم الاعتماد في عملية تصنيع الكبسولات المفرغة نفسها، أو عربات القطار فائق السرعة، على الشركات المحلية. وهي تجري المفاوضات حالياً مع شركات محلية لبحث إمكان الاعتماد عليها في المساهمة في تصنيع هذه الكبسولات».

ولفت غريستا إلى أن «الكبسولات يمكنها نقل 160 ألف شخص يومياً، و24 مليون راكب سنوياً»، مشيراً إلى أن «الشركة لم تحدد بعد سعر التذكرة، إلا أن دراسة الجدوى أثبتت إمكان تحقيق عائد للمشروع بعد فترة تراوح بين 8 و10 سنوات - على الأكثر - من التشغيل، كما أن كلفة التشغيل لن تكون عالية في هذا النظام».

وأكد أن «نظام (الهايبرلوب) لن يكون مرتبطاً بشبكة الكهرباء المحلية، بل سيقوم نظام التشغيل بتوليد الطاقة الكهربائية التي يحتاج إليها ذاتياً، وسيعتمد اعتماداً جزئياً على الطاقة الشمسية».

وذكرغريستا أن «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع مكتب الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، تعد الأحدث في سلسلة من المساهمات المهمة التي أتاحت للشركة استقطاب استثمارات تجاوزت قيمتها الإجمالية حاجز الـ 100 مليون دولار، إذ تلقت الشركة 36 مليون دولار نقداً من الأطراف ذات الصلة في أنحاء العالم، فضلاً عما قيمته 26 مليون دولار كخدمات وإسهامات في ساعات العمل».

وتقدر حقوق الأرض التابعة للشركة بأكثر من 22 مليون دولار، ومبلغ إضافي قدره 27 مليون دولار على شكل التزامات، وهناك استثمارات عينية تم التأكيد عليها من شركات عدة انضمت إلى الفريق، لافتاً إلى أن شركة «هايبرلوب تي تي» تمتلك حالياً قاعدة عضوية تضم أكثر من 800 عضو، بينهم أكثر من 600 فرد و44 شركة في أكثر من 35 بلداً.

من جانبه، قال المستشار في مكتب سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، مصطفى سمير، إن «رعاية الشيخ فلاح لمشروع شركة (هايبرلوب تي تي) تأتي تأكيداً على اهتمامه بدعم المشروعات الاستراتيجية للتنمية الهادفة إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي عالمياً، كمركز رائد لإطلاق وتبني مبادرات ومشروعات مستدامة قائمة على التقنية والابتكار، وذلك بما يتماشى مع رؤية (أبوظبي 2030)»، مشيراً إلى أن «مشروع الربط بين مدينتي أبوظبي والعين بتقنية (هايبرلوب) سيكون مثالاً راسخاً لمثل هذه المشروعات، نظراً لما سيقدمه من دعم حقيقي لتطوير جودة البنية التحتية، والنشاط الاقتصادي والاجتماعي لإمارة أبوظبي عموماً، ومدينة العين خصوصاً».