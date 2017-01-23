محمد بن راشد: العدالة أساس الحكم وسعادة أفراد المجتمع

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تحقيق العدالة ثم العدالة، التي وصفها بأساس الحكم وسعادة أفراد المجتمع، خصوصاً المتخاصمين الذين يبتغون العدالة، وأن يصل لكل ذي حق حقه من دون تأخير في البت بالقضايا المعروضة أمام القضاة حفاظاً على مصالح الناس وحماية لحقوقهم.

نائب رئيس الدولة وجه القضاة الجدد بأن يلتزموا الحياد ويحترموا مصالح الدولة والناس.

جاء ذلك خلال قيام قضاة بأداء اليمين القانونية أمام سموه، بقصر المشرف في أبوظبي، أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حيث أدى كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا، محمد حمد البادي، والنائب العام الاتحادي، الدكتور حمد سيف الشامسي، اليمين القانونية بمناسبة توليهما منصبيهما الجديدين، حيث أقسما أن يحكما بالعدل من دون خشية أو محاباة، وأن يخلصا لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها.

كما أدى خليفة يوسف الزعابي اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سفيراً لدولة الإمارات معيناً في جمهورية غانا، وقد أقسم السفير على أن يكون مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن يحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن يحافظ على مصالح الدولة العليا ويضعها فوق كل اعتبار، وأن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص، وأن يحافظ على أسرار وظيفته.

كما أدى كل من الرائد حقوقي سلطان مطر سلطان الظاهري، ورائد حقوقي سلطان سعيد عبيد الكعبي، قاضيين عسكريين في سلك القضاء العسكري في القوات المسلحة، حيث أقسما أن يحكما بالعدل من دون خشية ومحاباة، وأن يحافظا على دستور الدولة وقوانينها.

وقد وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القضاة الجدد بوزارة العدل والقوات المسلحة بأن يلتزموا الحياد ويحترموا مصالح الدولة والناس، وأن يحافظوا على أمنها وسلامة شعبها وأفراد مجتمعها، وأن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة ويكونوا عنواناً للعدل والمساواة بين الناس من دون تمييز بين أحد.

كما وجّه سموه سفير الدولة المعين لدى جمهورية غانا بأن يكون سفير محبة وخير يمثل دولته وشعبه خير تمثيل، وأن يحرص على إقامة علاقات طيبة مع المسؤولين والجهات المعنية في جمهورية غانا الصديقة، وأن يعمل على ترسيخ سمعة دولتنا في الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بهذا البلد الصديق. وتمنى له وللقضاء النجاح في المهام الموكلة إليهم، وتعزيز مكانة دولتنا دولة محبة وتعايش وتسامح.

حضر مراسم أداء اليمين وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، ووزير العدل، سلطان بن سعيد الظاهري، ووزير دولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي الفلاسي، ونائب وزير شؤون الرئاسة، أحمد جمعة الزعابي، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، محمد مير الرئيسي، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان.