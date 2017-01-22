الطاير: 30% نسبة إنجاز العقد الأول لمشروع تطوير شارع المطار

أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، عن إنجاز 30% من العقد الأول لمشروع تطوير شارع المطار، الذي يتضمن تنفيذ تقاطعي الراشدية، وكازابلانكا، فيما بلغت نسبة الإنجاز في العقد الثاني، الذي يتضمن تنفيذ تقاطعي ند الحمر ومراكش نحو 25%.

مشروع تطوير تقاطع شارع مراكش، يسهم في خفض زمن الانتظار على التقاطع من سبع دقائق إلى أقل من دقيقة.

جاء ذلك، خلال تفقده سير العمل في مشروع تطوير تقاطعات شارع المطار الذي تبلغ كلفته 404 ملايين درهم.

وقال الطاير إن «الهيئة وضعت خطة متكاملة بشأن التحويلات المرورية، لضمان انسيابية حركة السير، حيث تم تحويل حركة السير في تقاطع الراشدية بالاتجاهين، وجار تنفيذ أعمال الجسور وأعمال تحويل الخدمات القائمة»، مشيراً إلى أن «الهيئة راعت عند تصميم التحويلة المرورية المؤقتة أن تكون مطابقة لمواصفات الطرق الدائمة، من حيث معايير التصميم الهندسي، ودرجة استواء السطح والأسفلت، وتوفير إنارة كافية».

وأكد ضرورة مراجعة التحويلات ومراقبتها وتقييمها بشكل مستمر، تفادياً للازدحامات المرورية في المشروع، ووجه بزيادة عدد المهندسين والمشرفين والعمال، لتسريع وتيرة العمل، وإنجاز المشروع في الموعد المحدد له.

وأضاف: «يتضمن المشروع إنشاء جسور ونفق على تقاطع مراكش، وإنشا جسور على تقاطع الراشدية وتقاطعات شارع المطار، مع كل من شارعي الدار البيضاء وند الحمر، إضافة إلى تطوير التقاطعات السطحية، وإنشاء طريق خدمة بثلاثة مسارات في كل اتجاه، لفصل حركة المركبات المتجهة من وإلى شارع ند الحمر عن حركة المركبات على شارع المطار بداية من تقاطع الراشدية حتى تقاطع مراكش. وسيسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع المطار بنحو 5000 مركبة إضافية في الساعة، وفي رفع مستوى السلامة المرورية، وخفض زمن الرحلة على شارع المطار، بدءاً من شارع الشيخ محمد بن زايد حتى شارع الدار البيضاء من 30 دقيقة إلى خمس دقائق»، مشيراً إلى أن «المشروع يشمل تنفيذ جسر على شارع المطار بثلاثة مسارات في كل اتجاه، ما يسهم في خفض مدة الانتظار من 13 دقيقة إلى أقل من دقيقة واحدة». وأوضح الطاير أن «تطوير تقاطع شارع المطار مع شارع ند الحمر يشمل تنفيذ جسر إضافي بسعة مسارين، يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر إلى شارع المطار. كما سيسهم في حل مشكلة الازدحام المروري الحالي الناتج عن تداخل الحركة المرورية عند تقاطع ند الحمر بين المنحدر الدائري الأول المتجه يساراً من شارع ند الحمر إلى شارع المطار، والمنحدر الدائري الثاني المتجه يساراً من شارع المطار إلى شارع ند الحمر، حيث ستكون الحركة في المنحدر الدائري الأول مقصورة على الالتفاف إلى الخلف باتجاه شارع ند الحمر».

وأضاف: «يتضمن مشروع تطوير تقاطع شارع مراكش مع شارع المطار تنفيذ جسر علوي على شارع المطار بثلاثة مسارات في كل اتجاه، مع إنشاء وصلة مباشرة من الجسر باتجاه المبنى (3) لمطار دبي دون الحاجة إلى الانتظار في الإشارة الضوئية. كما يتضمن إنشاء نفق بسعة مسارين لخدمة الحركة المرورية المتجهة يساراً من شارع المطار باتجاه شارع مراكش»، مؤكداً أن «المشروع سيسهم في خفض زمن الانتظار على التقاطع من سبع دقائق إلى أقل من دقيقة واحدة».

وقال الطاير إن «تطوير تقاطع شارع المطار مع شارع الدار البيضاء يشمل إنشاء جسر إضافي بسعة مسار واحد لخدمة الحركة المرورية من شارع المطار باتجاه شارع الدار البيضاء دون الحاجة إلى الانتظار في الإشارة الضوئية. كما يشمل إنشاء طريق بديل للقادمين من منطقة القرهود للوصول مباشرة إلى مبنى الركاب (1) و(3) لمطار دبي الدولي، وزيادة عدد المسارات على شارع الدار البيضاء باتجاه القرهود من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات»، مؤكدا أن «المشروع سيسهم في خفض زمن الانتظار الكلي على تقاطع الدار البيضاء من ثلاث دقائق إلى دقيقة واحدة، وسيحل مشكلة الازدحام الحالي الناتج عن تدخل الحركة المرورية بين المركبات المتجهة إلى تقاطع الدار البيضاء، والمركبات القادمة من مبنى الركاب رقم (1) المتجهة يساراً إلى شارع الدار البيضاء». وأوضح الطاير أن «الهيئة ماضية في تطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي في دبي، وتطوير حلول متكاملة من أنظمة الطرق وشبكات النقل البري والبحري».