محمد بن راشد: الكثير من مشاريع دبي الضخمة كانت في يوم من الأيام أفكاراً صغيرة قدمها أفراد

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصحاب الأفكار الابتكارية التى تلقاها مجلس محمد بن راشد الذكي، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن كل فرد في مجتمعنا يستطيع المشاركة في صنع المستقبل والتعهيد الجماعي للأفكار أسلوب أثبت نجاحه.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فريقنا الحقيقي هو المجتمع بأكمله والحكومة هي ذراع تنفيذية للمشاريع والمبادرات.

وتابع سموه قائلاً : قبل عام قلت بأني سأتابع شخصياً ما تقدمونه من أفكار وملاحظات، واليوم سعدت برؤية العديد من الأفكار وقد تم تنفيذها دبي.

واختتم سموه قائلاً: الكثير من مشاريع دبي الضخمة كانت في يوم من الأيام أفكاراً صغيرة قدمها أفراد المجتمع.