حاكم الشارقة يدشن مشروع مكتبات المساجد

دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، مشروع مكتبات المساجد، وذلك خلال افتتاح سموه مكتبة مسجد الإمام ابن الجزري في منطقة السيوح.

واطلع سموه، على ما تحتويه المكتبة من كتب شملت معظم المجالات الدينية والاجتماعية، منها أصول الدين والتفسير وكتب الحديث وشروحه والفقه والتاريخ والسيرة النبوية واللغة والأدب وكتب الأسرة والطفل والمجتمع، وكتب من بلادي والأخلاق والمواعظ.

وشاهد سموه عرضاً مرئياً حول مشروع مكتبات المساجد، الذي وجه به سموه في كلمته لدى افتتاح مقر دائرة الشؤون الإسلامية بالإمارة في سبتمبر الماضي، وعملت الدائرة على تنفيذه مباشرة بحيث تم أمس تدشين 21 مكتبة متوزعة على مساجد مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، على أن تفتتح بقية المكتبات في المراحل المقبلة.

واستمع سموه، إلى شرح من القائمين على مكتبات المساجد حول الخدمات التي تقدمها المكتبة، والمرافق المتوافرة من أجهزة بحث ووسائل تقنية لشحن الهواتف وتوفير القهوة، بحيث توفر البيئة الملائمة للاطلاع والقراءة في جو بعيد عن الضوضاء والمشاغل الدنيوية، لتكون المكتبة أداة تثقيفية توعوية لأفراد الحي ولتنشئة الأجيال على العلوم الدينية السمحة والوسطية.

حضر تدشين مكتبات المساجد إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الشارقة، وقائد عام شرطة الشارقة، العميد سيف الزري الشامسي، ورئيس دائرة التشريفات والضيافة، محمد عبيد الزعابي، ومدير عام ثقافة بلا حدود، راشد الكوس، ومدير دائرة الشؤون الإسلامية، عبدالله بن يعروف السبوسي، ومدير الجامعة القاسمية، الدكتور رشاد سالم، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات.