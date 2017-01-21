اتفاق لتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل

وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مذكرة تفاهم لتأهيل وتوظيف الباحثين عن العمل وفقاً للاحتياجات الوظيفية في الدائرة.

وبموجب مذكرة التفاهم فإن الدائرة ستختار المرشحين من بين الطلبات التي ترسلها اليها وزارة الموارد البشرية والتوطين وفقاً لاحتياجاتها، وطبقا لشروط التعيين المعمول بها، إضافة إلى قيامها بتزويد الوزارة بأسماء المرشحين الذين تم اختيارهم بشكل نهائي، وتحديد نوعية الوظائف التي سوف يشغلونها طبقاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، ناصر الهاملي، إن المذكرة تستهدف توثيق أواصر التعاون بين الوزارة ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان في مجال تمكين المواطنين الباحثين عن عمل من دخول سوق العمل، وذلك حسب الوظائف المتاحة التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وكفاءاتهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة، وتطبيقاً لرؤية دولة الإمارات الرامية إلى التمكين الكامل للموارد البشرية الإماراتية.

وأوضح أن المذكرة تقوم على دعم التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية في إرساء قواعد التنمية البشرية الشاملة، والتطوير المهني للكادر الوطني.

من جهته، أكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، عبدالرحمن محمد النعيمي، أن الدائرة تسعى دوماً إلى توفير بيئة عمل محفزة للمواطنين الشباب من الموظفين داخل الدائرة وقطاعاتها المختلفة، منوهاً بجهود الوزارة في التعاون معها وفتح الآفاق لتجسد المنظومة الوطنية للتوطين في برامج محفزة للشباب المواطنين في المجالات كافة.