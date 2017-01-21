«طرق دبي» تطلع على التجربة الفرنسية في النقل الجماعي

زار وفد من مؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، شركة ألستوم العالمية في العاصمة الفرنسية باريس، للاطلاع على أفضل الحلول وأكثرها تقدماً وابتكاراً، لتوسيع وتعزيز شبكة النقل الجماعي، خصوصاً مترو دبي، من خلال التعاون الوثيق مع شركائها العالميين.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عبدالمحسن إبراهيم يونس، إن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على التوجهات الحالية والمستقبلية لمشروعات القطارات، والتعرّف إلى احتياجات المتعاملين ومستخدمي القطارات، والاطلاع على آخر التطورات والمستجدات في مجال أنظمة النقل الجماعي الذكية والمستدامة، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال أنظمة القطارات، لمواكبة التقدّم الحاصل في هذا المجال في عدد من المدن العالمية الرائدة في مجال صناعة أنظمة القطارات. وأضاف: «قدمنا خلال هذه الزيارة عرضاً مرئياً عن استراتيجية الابتكار في مترو دبي، أكّدنا من خلالها سعي الهيئة لإسعاد الجمهور، من مستخدمي النقل الجماعي عموماً، ومستخدمي المترو خصوصاً، وذلك عبر الاحتكاك بالدول والمدن المتقدّمة في العالم، خصوصاً تلك التي قطعت أشواطاً كبيرة في هذا المجال، للاستعانة بآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، لاسيما الذكية والمستدامة».

وأوضح أن الزيارة شملت مبنى مركز البحوث لأنظمة القطارات ميترولاب في باريس، حيث اطلع الوفد على نماذج الحلول المثلى والمبتكرة في شبكة المترو، بهدف الاستفادة من هذه الحلول، وتنفيذها في شبكة مترو دبي، بما يتلاءم وتوجهات الهيئة، وسعيها الدؤوب لتبقى شبكة مترو دبي واحدة من أفضل الشبكات وأكثرها تطوراً وتقدماً على مستوى العالم.