«كهرباء دبي» تطلب عروضاً لإنجاز محطة الطاقة الشمسية المركزة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، أخيراً، عن إصدار طلب تقديم العروض للمطورين المؤهلين لإنجاز محطة الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 200 ميغاواط، ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

«كهرباء دبي» تعتزم الوصول إلى إنتاج 1000 ميغاواط باستخدام الطاقة الشمسية بحلول 2020.

ويعد المجمع أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل (IPP)، ودخلت المرحلة الأولى من المجمع حيز التشغيل بقدرة 13 ميغاواط عام 2013، بينما سيتم تشغيل المرحلة الثانية بقدرة 200 ميغاواط في أبريل المقبل.

وأعلنت الهيئة في يونيو الماضي عن فوز الائتلاف الذي تقوده شركة «مصدر» بمناقصة تنفيذ المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاواط بنظام المنتج المستقل بحلول 2020، وسجلت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في مجال كلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بعد حصولها على أدنى سعر عالمي بلغ 2.99 سنت/‏‏دولار لكل كيلوواط ساعة، ومن المقرر أن تبلغ قدرة المجمع 1000 ميغاواط بحلول 2020، وصولاً إلى 5000 ميغاواط بحلول 2030، باستثمارات 50 مليار درهم.

وأفاد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، بأن الهيئة تسعى إلى إنجاز مراحل مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفق أعلى المعايير العالمية، وباستخدام أحدث التقنيات المعتمدة في مجال الطاقة الشمسية.

وتابع أن «مشروع محطة الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 200 ميغاواط، يمثل المرحلة الرابعة للمجمع، ونعتزم الوصول إلى 1000 ميغاواط باستخدام الطاقة الشمسية بحلول 2020»، مؤكداً أن المشروع يعد إنجازاً رائداً يجعل دبي ودولة الإمارات في صدارة بلدان المنطقة في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة. وقال الطاير إن الهيئة ملتزمة بمواصلة بناء وتطوير اقتصاد أكثر اخضراراً لتحقيق رؤية الإمارات 2021 بتوفير بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتطبيق التنمية الخضراء في دبي، وخطة دبي 2021 بأن تكون دبي مدينة ذات عناصر بيئية نظيفة وصحية ومستدامة. وأكد دعم الهيئة للمبادرة الوطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في الدولة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، متابعاً «نستلهم رؤيتنا لتحقيق هذه الأهداف الطموحة من القيادة التي تدعم خطط تنويع مزيج الطاقة وضمان أمنها، وبناء مستقبل مستدام لأجيالنا المقبلة». وقال الطاير: «لتحقيق رؤيتنا بأن نكون مؤسسة مستدامة مبتكِرة على مستوى عالمي، نعمل على تأسيس الاستدامة باعتبارها خريطة طريق لضمان مستقبل أكثر إشراقاً وسعادة في دبي، من خلال إطلاق مبادرات ومشروعات متميزة عالمية المستوى في التنمية الخضراء».