«مغامرات الطبيعة» توفر 85 نشاطاً على مساحة 35 ألف متر مربع

بدأت حديقة «مغامرات الطبيعة»، المقامة في حديقة مشرف في دبي، أخيراً، استقبال الجمهور الراغبين في المشاركة في 85 نشاطاً وفّرتها البلدية، وفق مدير إدارة الحدائق العامة والزراعة في البلدية، محمد عبدالرحمن العوضي، الذي أوضح أن «مغامرات الطبيعة» مقامة على مساحة 35 ألف متر مربع، وتحوي أنشطة عدة للأطفال، بينها حديقة المغامرات، إذ تضم 85 نشاطاً موزعة على خمسة مستويات من الفعاليات والأنشطة الترفيهية.

التواصل مع الطبيعة أفاد مدير إدارة الحدائق العامة والزراعة في بلدية دبي، محمد العوضي، بأن الهدف من مشروع حديقة «مغامرات الطبيعة» هو تشجيع الزوار على اللعب والتعلم والتواصل مع الطبيعة، وتنمية اللياقة البدنية وتحريك الجسد بشكل متكامل، خصوصاً عند اجتياز اختبار كل الألعاب في القسمين، كما أنه يتيح للزوار الوجود في البيئة الطبيعية، كتغيير عن وجودهم في المكاتب أو المنزل أمام الأجهزة اللوحية.

وتابع أن «الحديقة تضم قسم أنشطة تتناسب مع احتياجات الأطفال الذين تتعدى أعمارهم ست سنوات، وتشمل الأنشطة التأرجح ما بين الأشجار، والتسلق، واجتياز الحواجز، والتحديات على ارتفاعات مختلفة للأطفال».

وأضاف أن القسم الآخر «تنمية الفرق»، يختص بتدريب الشركات والمجموعات الكبيرة، من خلال توفير مجموعة ألعاب تحدٍ منفصلة، لافتاً إلى أن القسم يحوي أكثر من 15 نشاطاً متخصصاً بتنمية الكفاءات، وتحسين أداء العمل والريادة، والتي بإمكان الشركات والمدارس الاستعانة بها لتنمية القدرات. وأشار العوضي إلى تخصيص 30 ألف متر مربع لمنتزه المغامرات الطبيعية المفتوح، و5000 متر مربع لبناء مركز التدريب، مؤكداً أن موقع حديقة مشرف هو الأنسب لإنشاء مثل هذا المشروع، لملاءمة التضاريس والطبيعة والأشجار.

وقال إن المدربين يبلغون المشاركين بما يحتاجون إلى ارتدائه أثناء ممارستهم هذه الرياضات، وتعريفهم بالمراحل التي ينبغي أن يجتازوها، لافتاً إلى أنه تم إنشاء 71 عموداً لإنجاز الحديقة، يراوح طول هذه الأعمدة ما بين ستة أمتار و12 متراً، معظمها مصنوع من الحديد الصلب، ويراوح وزنها ما بين 1000 و2500 كيلوغرام، مضيفاً أنهم استعملوا أكثر من ستة كيلومترات من الأسلاك والكابلات الحديدية، إضافة إلى أطنان من الحديد والخشب لتركيب 100 نشاط إضافية إلى ألعاب التحدي.

وذكر العوضي أن أدنى طول مسموح به في النشاطات ينبغي أن يتعدى متراً و15 سنتيمتراً، للمشاركة في لعبة «رينجرز»، و1.25 متر للمشاركة في لعبة «إكسبلورادر»، و1.40 متر في لعبة «أفنتشورا»، و1.60 متر للمشاركة في لعبة «إكستريم»، إضافة إلى 1.40 متر في لعبة «ثريلر».

يذكر أن البلدية أعلنت في وقت سابق أن المشروع الترفيهي سيعمل على استقطاب 23 ألف زائر في السنة الأولى، وتبلغ طاقة الحديقة 600 زائر يومياً.