بلدية كلباء توفر «واي فاي» في حديقة السدرة

باشرت بلدية مدينة كلباء ومؤسسة الإمارات للاتصالات تركيب خدمة «واي فاي» مفتوحة في حديقة السدرة، لخدمة رواد الحديقة للاستمتاع بالتصفح عبر مواقع الإنترنت المختلفة، طوال وجودهم في الحديقة على مدار الأسبوع.

وكشف مدير بلدية كلباء، خلفان الذباحي، أن الخدمة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تقدمها مؤسسة الإمارات للاتصالات للجمهور على مستوى المنطقة، لتمكنهم من استخدام الإنترنت عبر أجهزتهم الذكية خلال تنزههم في الحديقة، مؤكداً حرص البلدية على تطبيق أحدث الخدمات لخدمة رواد الحدائق، ولتحقق رؤيتها القائمة على نظام بلدي ذي كفاءة عالية، يحقق التنمية المستدامة، ويعزز معايير جودة الحياة، من خلال جود الخدمات المقدمة للعملاء.

وأضاف أن البلدية حريصة على توفير كل المقومات والخدمات التي تلبي تطلعات المجتمع، خصوصاً في المرافق الواقعة ضمن أصول البلدية وصلاحياتها، للارتقاء بجودة الحدائق ضمن سعي الإدارة لتطوير خدماتها المختلفة لزوار الحدائق والمنتزهات الترفيهية، وابتكار خدمات جديدة تسهم في جذب الزوار للحدائق.

وأشار الذباحي إلى أن اختيار حديقة السدرة لتوفير هذه الخدمة المجانية لزوار الحدائق كمرحلة أولى، لتكون منطلقاً لتعميمها على مختلف الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة في المدينة، وذلك في مسعى منها لتوسيع خريطة الخدمات التي تحقق تطلعات أفراد المجتمع.