«زايد للإسكان» يعمّم نموذجاً جديداً في جزء من المجمّعات

كشف برنامج الشيخ زايد للإسكان عن تعميم نموذج تصميم جديد في إنشاء جزء من المجمعات السكنية، يخفّض ما يزيد على 10% من الكلفة الإنشائية، وقد بدأ التنفيذ في 34 وحدة بمشروع مجمع «بطين السمر» في رأس الخيمة.

وقال مدير إدارة التنفيذ في البرنامج، الدكتور محمد محمود آل حرم، إن «اعتماد النموذج الجديد في تصميم الوحدات السكنية، يأتي في إطار رغبة البرنامج في تحقيق توازن بين قيمة منحة السكن المقدمة من البرنامج للمواطنين وكلفة الإنشاء»، موضحاً أن «الوحدات السكنية (الفيلا) المكونة من طابقين تتجاوز كلفتها مليوناً و100 ألف درهم، فيما لا تزيد قيمة المنحة على 800 ألف درهم، لذا يسعى البرنامج إلى تيسير الأمر على المواطنين الذين يتسلمون الوحدات كمنحة بالقيمة المخصصة».

%62 نسبة الإنجاز في «الرقايب» قال مدير إدارة التنفيذ في برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور محمد محمود آل حرم، إن نسب الإنجاز بمجمع الرقايب السكني في عجمان بلغت 62% حتى الآن، وجارٍ العمل على استكمال النسب الباقية، موضحاً أن البرنامج اعتمد تصميماً جديداً في تنفيذ المجمع يعتمد على زيادة التلاحم الاجتماعي بين المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية، إذ تم تحويل جزء كبير من المساحات الموجودة بين الوحدات من شوارع إلى حدائق مغلقة تجمع كل واحدة عدداً من الوحدات، ما يسمح لهم بالتجمع فيها، كما يشجع على مزيد من الحركة من دون استخدام المركبات.

وأضاف أن «التصميم الجديد لن يطبق على كامل الوحدات في المجمعات السكنية، إذ سيخصص جزء منها يتم إنشاؤه وفق التصميم الجديد، فيما تصمم بقية الوحدات وفق النماذج الأربعة الأخرى، وتتاح للقادرين على تحمل الكلفة»، مشيراً إلى أن «النموذج الجديد مساحته 350 متراً مربعاً، ويتلاءم مع الأسر المكونة من خمسة إلى ستة أفراد، ويتكون من طابقين، أرضي وأول، ويضم أربع غرف نوم، وصالة، ومجلساً، وأربعة حمامات، وغرفة خادمة، بمساحات غرف واسعة مراعاة لمتطلبات الأسر».

وتابع: «النماذج الأربعة المتبقية التي يجري التصميم وفقا لها، تشمل النموذجين (زمرد 3) (وزمرد 6)، اللذين يتميزان بتصميم يتلاءم مع الأسر المكونة من خمسة إلى ستة أفراد، ويتكونان من طابقين، أرضي وأول، وصالتين ومجلس وغرفة طعام، وأربع غرف نوم وأربعة حمامات ومطبخ، وغرفة غسيل ومخزن وغرفة خادمة وحمام، كما يمكن توسعة المسكن مستقبلاً، فيما نموذج (زفير 7) يلائم الأسر المكونة من أربعة أفراد، ويتكون من طابق أرضي قابل للتوسعة، ويضم صالة ومجلساً وغرفتي نوم وحمامين ومطبخاً، وغرفة غسيل وغرفة خادمة وحماماً، كما يمكن إضافة غرفة وحمام إضافيين في حال التوسعة المستقبلية للوحدة السكنية، ونموذج (ياقوت 7) يتكون من ثلاث غرف نوم، ويتلاءم مع الأسر المكونة من أربعة أفراد».

وأكد آل حرم أن «فكرة خفض الكلفة لا تأتي على حساب مراعاة معايير الكفاءة والجودة في الإنشاء».