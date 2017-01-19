تكثيف الدوريات والرادارات على طريقَي العين والسلع

بدأت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي تنفيذ خطة هادفة إلى خفض عدد الوفيات والإصابات البليغة، الناتجة عن حوادث السير على كل من طريق (أبوظبي - السلع)، و(أبوظبي - العين) من خلال تكثيف عدد الدوريات على مدار الساعة، وزيادة عدد الرادارات وأجهزة «القناص»، إضافة إلى الإشراف الهندسي على هذه الطرق، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرامية إلى حفظ أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق.

وواصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جهودها المكثفة، في إطار خطتها الشاملة ضمن المسرّعات الحكومية والأولوية الاستراتيجية، لجعل الطرق أكثر أمناً، من خلال تسخير كل الإمكانات لرفع مستوى السلامة المرورية على طريق (أبوظبي - السلع)، بما يسهم في خفض نسبة الحوادث المرورية والإصابات والوفيات الناتجة من خلال تكثيف الرقابة المرورية على الطريق بالرادارات المتحركة والثابتة والرادار «القناص».

وأشار نائب مدير المديرية، العميد أحمد عبدالله الشحي، إلى زيادة أعداد الرادارات المتحركة والثابتة، وتزويد الدوريات بالمنطقة الغربية بالرادار المتحرك «القناص» لضبط السائقين غير الملتزمين بالسرعات المقررة، لخفض الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

وقال إن «مواقع الرادارات وسرعة ضبط الرادار على طريق (أبوظبي - السلع) تمّ الإعلان عنها، وتحديد أماكن وجودها مسبقاً، من خلال موقع شرطة أبوظبي الإلكتروني، وتنبيه السائقين بضرورة التزام السرعات المحددة الموضحة على اللوحات الإرشادية على جانبي الطرق، وتنبيههم لخفض السرعات لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق».

وأوضح الشحي أن «حدود السرعة على امتداد الطريق من أبوظبي إلى الغويفات تكون على ثلاث مراحل: الأولى تبدأ من تحويلة جسر الظفرة إلى غابات بينونة (مسافتها 176 كيلومتراً ذهاباً) وحدود السرعة المسموح بها للمركبات الصغيرة 100 كلم/‏‏‏ ساعة، وسرعة ضبط الرادار فيها بإضافة هامش السرعة 121، والثانية من غابات بينونة الى منطقة براكة وحدود السرعة إلى 120 كيلومتراً وسرعة ضبط الرادار 141، بإضافة هامش السرعة، فيما تكون الثالثة على امتداد الطريق من براكة الى الغويفات (مسافتها 64/‏‏‏كلم ذهاباً وإياباً)، والسرعة المسموح بها 100كلم/‏‏‏ساعة وسرعة ضبط الرادار 121 بإضافة هامش السرعة».