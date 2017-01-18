الإمارات اليوم

تفاصيل عن ..تعديل إجازة الوضع والأمومة في حكومة دبي

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يشمل تعديل إجازة الوضع والأمومة في حكومة دبي البنود التالية:

 

 

 

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دبي 05:46 07:06 12:29 15:34 17:55 19:25
أبو ظبي 05:50 07:10 12:33 15:38 17:59 19:29
الشارقة 05:46 07:06 12:29 15:34 17:55 19:25
عجمان 05:46 07:06 12:29 15:34 17:55 19:25
رأس الخيمة 05:42 07:02 12:25 15:30 17:51 19:21
الفجيرة 05:40 07:00 12:23 15:28 17:49 19:19
أم القيوين 05:46 07:06 12:29 15:34 17:55 19:25