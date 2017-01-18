حمدان بن محمد يعتمد سياسة إجازة الوضع والأمومة في حكومة دبي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، سياسة إجازة الوضع والأمومة في حكومة دبي مع تمديد إجازة الوضع الإلزامية لمدة 3 أشهر مدفوعة الأجر كاملا،و سيتم تنفيذ القرار بداية من 1 مارس.

واكد سمو ولي عهد دبي، أن حكومة دبي تحرص على توفير كافة مقومات الاستقرار النفسي والأسري للعاملين فيها، لضمان التوازن بين الحياة العملية والأسرية.

وأضاف سموه "أخذنا في الاعتبار منح الأم العاملة الوقت الكافي لرعاية المولود ذي الإعاقة نظرا لاحتياجاته التي تتطلب قدراً أعلى من الرعاية.

ويهدف القرار الى المساهمة في دعم وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وإيجاد التوازن السليم بين الحياة العملية والأسرية.