بالصور..حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج الدورة الـ 24 من المرشحين الضباط في أكاديمية شرطة دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صباح اليوم حفل تخريج الدورة الرابعة والعشرين من المرشحين الضباط في أكاديمية شرطة دبي .

وحضر الاحتفال الذي بدىء بالسلام الوطني سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة والشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وسعادة الفريق سيف بن عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية إلى جانب عدد من قادة الأجهزة الشرطية في الإمارات والقيادات الشرطية والأمنية في عدد من الدول الشقيقة وأعضاء السلك القنصلي في دبي وأولياء أمور الخريجين .

وقد استعرض سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم طابور الخريجين يرافقه سعادة اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشرطة دبي للشؤون الاكاديمية وسعادة العميد الدكتور غيث بن غانم المزروعي مدير الاكاديمية بعد أن قام الخريجون بعرض عسكري عكس مهاراتهم البدنية والعسكرية .