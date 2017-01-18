بيان عاجل من سفارة الدولة لمواطنيها في روما

دعت سفارة الإمارات في روما في بيان عاجل المواطنين الموجودين في إيطاليا إلى ضرورة التواصل مع السفارة إذ أشارت إلى أن منطقة وسط إيطاليا تعرضت لمجموعة هزات أرضية بلغت قوتها 5.4 بمقياس ريختر صباح اليوم الساعة 11:20 صباحا وشعر بها سكان مدينة روما .

وأكدت السفارة إنها تتابع مع الجهات الرسمية تطورات الأوضاع وسيتم موافات المواطنين بأي مستجدات، مشيرة إلى أنه يمكن التواصل عبر أرقام السفارة، سواء السفارة في روما، أو والقنصلية العامة في ميلانو على الهواتف التالية:

السفارة في روما: 0039063606100

القنصلية في ميلانو: 00393356584064

