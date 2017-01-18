"مبادرات رئيس الدولة" تعتمد مشاريع إسكان للمواطنين

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبمتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة مشاريع إنشاء 420 مسكنا للمواطنين بقيمة إجمالية 500 مليون درهم في مختلف مناطق الدولة.

واستعرضت اللجنة أيضا خلال اجتماعها أمس برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة آخر مستجدات مشروع تطوير مدينة الشيخ محمد بن زايد في الفجيرة وناقشت سير العمل فيه ويعد مدينة متكاملة في منطقة "الحيل" في إمارة الفجيرة على مساحة كلية قدرها مليونان ومائة وخمسون ألف متر مربع وتضم 1100 وحدة سكنية .

واعتمدت اللجنة أمر التكليف بالبدء في أعمال ربط شبكة الصرف الصحي الداخلية بالمدينة مع نظام الصرف الصحي التابع لشركة "تنقية" بالفجيرة والذي يتضمن أعمال تشييد محطات الضخ والأنابيب وتوسعة خطوط الضخ بتكلفة إجمالية قدرها 37 مليون درهم .

كما استعرضت اللجنة مشروع إعادة تأهيل المكبات في إمارات الدولة وأقرت ترسية مشروع تأهيل محطة الفرز القائمة في إمارة أم القيوين بتكلفة إجمالية أحد عشر مليونا وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف درهم.

و اعتمدت اللجنة استكمال إنشاء وإنجاز 26 مسكنا للمواطنين في "وادي العجيلي" في إمارة رأس الخيمة بقيمة ثمانية ملايين وأربعمائة وخمسة وتسعين ألف درهم .

كما اعتمدت اللجنة استكمال مشروع إحلال وبناء 38 مسكنا للمواطنين في "كدرة" في رأس الخيمة بتكلفة إجمالية أحد عشر مليونا وثمانمائة وخمسة وتسعين ألف درهم .

و وافقت اللجنة على سداد رسوم توصيل شبكة الصرف الصحي لمشروع مساكن المواطنين في منطقة "الرقايب 2" في إمارة عجمان الذي يتضمن 230 مسكنا لحساب شركة عجمان للصرف الصحي بقيمة خمسة ملايين وستمائة ألف درهم.

و اطلعت اللجنة على عدد من المشروعات السكنية ومشاريع البنى التحتية للمواطنين والمرافق الخدمية في عدد من إمارات الدولة واتخذت بشأنها القرارات المناسبة .

حضر الاجتماع .. سعادة جبر محمد السويدي مدير عام ديوان سمو ولي عهد أبوظبي وسعادة راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي وسعادة محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات وسعادة الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة والمهندس محمد إبراهيم الميل الوكيل المساعد لقطاع الإسكان والتخطيط الحضري في وزارة تطوير البنية التحتية والمهندس محمد المعيني مدير إدارة المشاريع الهندسية والفنية في وزارة شؤون الرئاسة.