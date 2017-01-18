تعرف إلى الخطة المرورية في ماراثون دبي 2017

وضعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطة مرورية لتنظيم ماراثون دبي 2017 ، حيث ينطلق الماراثون صباح يوم الجمعة الموافق 20 يناير،بالتنسيق مع شرطة دبي واتحاد الإمارات العربية المتحدة لألعاب القوى للمنافسة في 3 سباقات.

وتبلغ مسافة السباق الرئيسي في الماراثون 42 كيلومتراً، بينما تبلغ مسافة السباقين الأخريين 10 كيلومترات و4 كيلومترات على التوالي.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة الحركة المرورية حول المسارات الثلاثة لسباق ماراثون دبي بالتنسيق مع شرطة دبي، وسيتم إغلاق المسارات التي يسلكها السباق على التقاطعات الواقعة على شارعي جميرا والملك سلمان بن عبد العزيز من الساعة 6 صباحا – 12 ظهرا مع مراعاة توفير طرق ومسارات بديلة للحركة المرورية حول مسار السباق والشوارع المحيطة في المنطقة.

على أن يتم فتح الشوارع المتأثرة تباعاً وبشكل تدريجي خلف آخر متسابق بدءاً من الساعة 9 صباحاً وحتى نهاية السباق، الساعة 12 ظهر.

وتناشد الهيئة مستخدمي الطريق التعاون مع الجهات المختصة لإنجاح السباق عبر اتباع التعليمات المرورية واللوحات الإرشادية لسلك الطرق البديلة مثل شارع الوصل وشارع الشيخ زايد خلال فترة الإغلاقات الصباحية.