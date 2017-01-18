الشيوخ ومسؤولون يقدمون العزاء إلى أسر شهداء الإنسانية

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في شهيد الوطن والإنسانية أحمد عبدالرحمن الطنيجي، الذي ارتقى إلى العلا مع عدد من إخوانه شهداء الإنسانية، الذين قضوا نحبهم جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس عزاء الشهيد بمنطقة الرمس في رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء في شهيدي الإنسانية محمد زينل البستكي، وعبدالحميد سلطان الحمادي. وأعرب سموه لأهل وذوي الشهيدين عن صادق عزائه ومواساته، مبتهلاً إلى البارئ عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته.

وقدم سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أمس، واجب العزاء في شهيد الوطن والإنسانية أحمد راشد المزروعي. وأعرب سموه، خلال تقديمه واجب العزاء في منطقة وادي الحلو بالشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد وذويه. وقدم العزاء إلى جانب سموه، عدد من ضباط وزارة الداخلية والمسؤولين وجموع المواطنين.

كما قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين أحمد راشد المزروعي، وعبدالله محمد عيسى الكعبي.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما أمس إلى مجلسي العزاء بمنطقة وادي الحلو في إمارة الشارقة، ومنطقة هيلي خليف بمدينة العين، عن صادق عزائهما ومواساتهما لوالدي الشهيدين وذويهما.

كما قدم وكيل وزارة الداخلية، الفريق سيف عبدالله الشعفار، يرافقه قائد عام شرطة الشارقة العميد سيف الزري، ونائب قائد عام شرطة الشارقة العقيد عبدالله مبارك بن عامر، ومدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة العقيد عارف محمد الشامسي، وعدد من كبار ضباط الوزارة، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والإنسانية أحمد راشد المزروعي. كما قدم العزاء إلى أسرة الشهيد أحمد راشد المزروعي، مدير أكاديمية الشرطة في الشارقة، العقيد الدكتور محمد خميس العثمني، يرافقه عدد من ضباط وطلاب الأكاديمية. وقام وفد من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور محمد مطر الكعبي، بتقديم واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن والإنسانية أحمد راشد المزروعي.