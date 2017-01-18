حمدان بن محمد يسلم راية الحكومة الذكية لـ «طرق دبي»

سلّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي «راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية» لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن مبادرة «المظلات الذكية»، بعد حصولها على أكبر نسبة من أصوات الجمهور في عملية التصويت التي تمت خلال الفترة الممتدة بين 18 ديسمبر 2016 والثامن من يناير 2017، حيث كان سموه قد أطلقها عبر حسابه على «تويتر» ضمن «جائزة الجمهور» لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية.

ولي عهد دبي: «تزايد الاهتمام بإشراك المتعاملين للارتقاء بالخدمات من سمات الحكومات الريادية، التي تعتبر أن المؤشر الحقيقي لتحسين الأداء الحكومي هو سعادة الجمهور».

جاء ذلك بعد أن تسلم سموه راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية لعام 2015 من المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هلال المري، بعد أن حظيت بها الدائرة في الدورة الماضية ورفعتها أمام مبناها لمدة عام كامل.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إن «تزايد الاهتمام بإشراك المتعاملين للارتقاء بالخدمات من سمات الحكومات الريادية، التي تعتبر أن المؤشر الحقيقي لتحسين الأداء الحكومي هو سعادة الجمهور».

وأضاف سموه «نثمن الجهود المخلصة لفرق العمل، ونبارك لهيئة الطرق والمواصلات فوزها بالراية لهذا العام، وحصولها على شهادة من الجمهور بإطلاقها أفضل مبادرة لعام 2016».

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي، عبدالله الشيباني، أن الدورة الحالية من جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية شهدت منافسة قوية بين الجهات الحكومية التي ترشحت لمرحلة تصويت الجمهور، وقد أثبت نظام التصويت نجاحاً متميزاً عبر السنوات.

وأضاف أنه كان للجنة التحكيم الدولية دور رئيس في اختيار وترشيح المتأهلين لهذه المرحلة، وتمت إتاحة المجال أمام الجمهور لاختيار الجهة التي تحصل على راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية، التي ظفرت بها هيئة الطرق والمواصلات.

من جانبها، أفادت مديرة مركز نموذج دبي، إيمان السويدي، بأن التصويت لاقى إقبالاً كبيراً من متعاملي حكومة دبي. وكانت المنافسة قوية، نظراً لاستثنائية المبادرات، وكونها تسهم بشكل رئيس في إسعاد المتعاملين، وتحسين تجربتهم في تلقي الخدمات. وأضافت: «سنعمل جاهدين خلال دورة التحسين للعام الجاري على مواصلة إشراك المتعاملين في عملية التحسين بالطرق كافة».

وقامت هيئة الطرق والمواصلات، في ما يتعلق بمبادرة «المظلات الذكية» بتوقيع شراكة حكومية متميزة مع القطاع الخاص، لتوفير مظلات ذكية لركاب الحافلات، حيث تم تزويدها بخدمات ذكية عدة، كالإنترنت المجاني، وأجهزة التسوق، وأجهزة الخدمة الذاتية، وقد عمل هذا على تحسين تجربة المتعاملين ورضاهم ليصل إلى 91% في 2016.

حضر التسليم كل من الأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي عبدالله الشيباني، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر الطاير، والمدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي هلال المري، ومدير مركز نموذج دبي إيمان السويدي، إضافة إلى فرق العمل.

يذكر أن راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية تسلم للجهة الحكومية التي تحصل على أكبر نسبة من أصوات الجمهور لمدة عام كامل، وترفعها أمام المبنى الرئيس للجهة، ليتم بعد ذلك تسليمها للجهة الحكومية التي تحصل على النسبة الأكبر من الأصوات في السنة التي تليها.

وحصلت عليها في عام 2013 هيئة الطرق والمواصلات، وفي عام 2014 تراخيص، وفي عام 2015 دائرة السياحة والتسويق التجاري.

وترشح ضمن مرحلة تصويت الجمهور كل من: مبادرة «التعرفة الذكية» لهيئة الطرق والمواصلات، ومبادرة غرفة التواصل الاجتماعي، لدائرة السياحة والتسويق التجاري، ومبادرة «العيادات المشتركة لسرطان الجهاز الهضمي»، لهيئة الصحة بدبي، ومبادرة «المظلات الذكية»، لهيئة الطرق والمواصلات.