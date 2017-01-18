زاوية التواصل الاجتماعي

فيصل الحمادي

«أتمنى من المهتمين تقصي وكتابة السير الذاتية للرعيل الأول من المسؤولين في الدولة من الوزراء ومديري الدوائر».

جاسم الحوسني

«أقترح تشكيل فرق عمل تتكوّن من 3 أجيال (الخبراء + شباب اليوم + شباب المستقبل) لتحقيق تواصل الأجيال والمنجزات».

سالم العامري

«تنفق الدولة مبالغ طائلة في قطاع الصحة، فلنتخيل كم المبالغ التي يمكن ادخارها من (اقتراح علاوة اللياقة البدنية)».

ندى الشيباني

«المحتوى الإعلامي لا يرتقي لمستوى المبادرات التي يتم تبنيها! المرحلة المقبلة تحتاج إلى عقول موجهة ذكية، وليس منفذة»!

عبدالله عبدالرحمن

«اقترح اختيار شباب ليكونوا رديفاً للخبراء والقياديين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية ضمن مسار وظيفي معتمد».

عبدالله الحوسني

«مختبرات الابتكار والبحث العلمي في كل إمارة، لبحث سبل الاستدامة والاقتصاد الأخضر للمحافظة على الموارد والتنمية».

«الإمارات اليوم»

ترحب باستقبال ملاحظات الشباب عبر البريد الإلكتروني:

mmarzouqi

@emaratalyoum.com

إعداد: مريم المرزوقي

سوشيال ميديا