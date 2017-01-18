44 % زيادة المباني المنجزة في دبي العام الماضي

أفادت مديرة إدارة المباني في بلدية دبي، المهندسة ليالي الملا، بأن عدد المباني المنجزة، خلال العام الماضي، بلغت 11 ألفاً و413 مبنى، أي بنسبة زيادة بلغت 44% على عام 2015، وبمساحات بناء مقدارها 105 ملايين و498 ألفاً و710 أقدام مربعة، بنسبة زيادة، في المساحات المنجزة، 33% على 2015.

وأضافت أن إدارة المباني تتولى استلام طلبات التدقيق الإنشائي على المباني قبل صبّ الخرسانة وسند جوانب الحفر، ودراستها، وإجراء الكشف الموقعي، والرد على الطلبات في خلال يوم عمل واحد، وذلك تلبية لاحتياجات وتوقعات المتعاملين، وتحسين مستوى رضاهم وسعادتهم، حيث تم استلام 48 ألفاً و24 طلباً للتدقيق الإنشائي وسند جوانب الحفر.

وقال رئيس قسم الإشراف الهندسي في إدارة المباني، المهندس عبدالله الشيزاوي، إن القسم نفذ 26 ألفاً و434 زيارة تفتيشية موقعية على مواقع قيد الإنشاء خلال العام الماضي، والتدقيق على جميع مراحل البناء، ابتداءً من تسوير الموقع والحفريات وعمل الأساسات، وانتهاء بعمليات البناء والتشطيب ثم إصدار شهادة الإنجاز، وفق قوائم تدقيق هندسية عالمية لزيادة كفاءة عملية البناء في إمارة دبي.

وأشار إلى أنه يتم إعطاء أولوية قصوى لتطبيق اشتراطات ومتطلبات السلامة في المواقع الإنشائية، وترسيخ ثقافة السلامة الإيجابية لدى الجميع، من أجل حماية الأرواح والممتلكات، والحد من الخسائر الناتجة عنها.