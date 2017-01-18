بلدية دبي تبحث تطبيق «التراسل الحكومي»

بحثت بلدية دبي وحكومة دبي الذكية ترتيبات تطبيق نظام التراسل الحكومي، في إطار توجهات الحكومة في مجال التحول إلى حكومة ذكية، وفي إطار السعي المشترك لتحسين إدارة المراسلات وتعزيز الإنتاجية وتقليل التكاليف وتحقيق الاستدامة، حيث ستتولى البلدية اعتماد نظام التراسل الحكومي واتباع النظام الذي تتبعه 27 دائرة في حكومة دبي.

صرحت بذلك رئيس قسم الدعم الفني بإدارة تقنية المعلومات في البلدية، هبة الشحي، عقب الاجتماع بين مسؤولين في إدارة تقنية المعلومات ووفد من حكومة دبي الذكية والشركة المنفذة للمشروع.

وقالت الشحي إنه تم خلال الاجتماع عرض التقديم للمشروع والاتفاق على آلية التنفيذ وخطة ومراحل المشروع، وتم الإعلان الرسمي عن بدء تنفيذ المشروع، وتتمثل في عملية الربط بين نظام التراسل في البلدية ونظام التراسل في حكومة دبي الذكية، بما سيوفر للبلدية الاستضافة بالبيانات وتراخيص الاستخدام من خلال الدعم الفني للنظام علاوة على تقليل التكاليف على البلدية.

وأوضحت أنه تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل، الأولى تتمثل في تطبيق نظام التراسل، ويشمل متطلبات البلدية، وتطبيق التوقيع التعريفي الدائم، والربط مع البحث الذكي في البلدية، ونقل البيانات من نظام الأرشفة والوثائق وتطبيق المكتبة الذكي، وتشمل المرحلة الثانية الربط مع الفاكس واستكمال تنفيذ المتطلبات من البلدية، والمرحلة الثالثة تتمثل في أتمتة إجراءات النماذج الورقية التي تصل إلى نحو 700 نموذج.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تستمر حتى الثالث من مايو المقبل، والمرحلة الثانية ستنتهي في 17 من يوليو المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في شهر أكتوبر المقبل.