حاكم الشارقة وولي عهد الفجيرة يعزيان في شهيد الوطن أحمد المزروعي

قدّم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، واجب العزاء في شهيد الوطن والإنسانية أحمد راشد المزروعي، الذي ارتقى إلى العلا مع عدد من إخوانه شهداء الإنسانية جرّاء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان.

وأعرب سموّه خلال زيارته مجلس عزاء الشهيد في منطقة وادي الحلو بإمارة الشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء إلى جانب سموّه، الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سموّ الحاكم، وقائد عام شرطة الشارقة، العميد سيف الزري الشامسي، ورئيس دائرة التشريفات والضيافة، محمد عبيد الزعابي.

كما قدّم سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مساء أمس، واجب العزاء في شهيد الوطن والإنسانية أحمد راشد سالم المزروعي.

وأعرب سموّه خلال زيارته مجلس العزاء عن صادق عزائه ومواساته لوالد الشهيد وإخوانه وذويه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

رافق سموّه في تقديم واجب العزاء مدير مكتب سموّ ولي عهد الفجيرة، سالم الزحمي.